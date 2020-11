Biden 306 elektorral zárta az elnökválasztást, Arizona után Georgiát is behúzta

Pénteken az utolsó két államban: Georgiában és Észak-Karolinában is befejeződött a szavazatszámlálás és győztest hirdettek.



Forrás: CNN

Észak-Karolina Trumpnál landolt,Arizona után, Georgia államot is behúzta. Ezzel a már múlt szombaton győzelmi beszédet tartott Joe Biden (a győzelemhez szükséges 270-ből) 306,232 elektort szerzett.Az egyes államokban december 8-ig kell véglegesíteni az eredményeket, az elektori kollégium pedig december 14-én fog hivatalosan is szavazni az új elnökről.Biden georgiai győzelme attól is különleges, mert ebben az államban utoljára 28 éve tudott nyerni demokrata elnökjelölt. Most is csak nagyon szoros szavazatkülönbséggel sikerült: Bidennek 49,5 százalék mellett, 0,3 százalékos, 14 ezer szavazatos különbséggel sikerült felülkerekednie Donald Trumpon. Ugyanakkor az Amerikai Egyesült Államok 46. elnöke 5 államot fordított meg a 2016-os elnökválasztáshoz képest, Georgia mellett Arizona, Michigan, Pennsylvania és Wisconsin államokat (Trump 2016-ban pont az utóbbi három állam megszerzésével tudott győzninal szemben).A nem hivatalos eredményhirdetést követően ezekben az államokban is elkezdődhet a megismételt szavazatszámlálás. Mint arról beszámoltunk: Georgiában például kézzel fogják újraszámolni a szavazatokat, ami után Trump még kérhet gépi számolást is.Az elnökválasztás után Georgiában nagyjából 50 szavazólap miatt adtak be keresetet Trumpék, de az ügyet tárgyaló bíró szerint nem kapott bizonyítékot arra, hogy bármiféle szabálytalan dolog történt volna.több állam választási tisztviselőjét is megkérdezte , tapasztaltak-e bármilyen csalásra utaló jelet a választásokon. Az Amerikai Egyesült Államok 50 államából 45-ből választ is kaptak a megkeresésükre. Ezek közül egyikben sem észleltek ilyet.További négy államban más állami tisztviselőkkel beszéltek , esetleg államtitkárokokkal, de sehol sem jelezték a Trump által hangoztatott választási csalást. A köztudottan republikánus Texas állam ismételt megkeresésre sem adott választ. Itt azonban zökkenőmentesen zajlott le a választás.