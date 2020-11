New York Times: 45 államban nem észleltek csalást az amerikai választási tisztviselők

Annak ellenére, hogy Donald Trump még hétfőn is azt írta a Twitteren, hogy szerinte Georgia államban ő fog győzni, Wisconsinban „nagyon jól áll”, Nevadában pedig ki fog derülni, hogy ott „rengeteg a hamis szavazat”. Ugyanakkor Trumpék máig visszautasítják, hogy vereséget szenvedtek volna. Úgy tűnik, az ex-elnöknek egyre kevesebb az esélye, hogy fenntartsa állítólagos „győzelmének” látszatát.



ugyanis több állam választási tisztviselőjét is megkérdezte, tapasztaltak-e bármilyen csalásra utaló jelet a választásokon. Az Amerikai Egyesült Államok 50 államából 45-ből választ is kaptak a megkeresésükre. Ezek közül egyikben sem észleltek ilyet.

Mindeközben Georgia államban Joe Biden várható győzelme után kézzel fogják újra számolni a szavazatokat.

NEW: Georgia Sec. of State Raffensperger says the state will conduct a “full, by hand recount in each county”; Biden currently leads by 14,111 votes.



