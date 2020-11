Kártérítést kell fizessen Oroszország Navalnijnak és egy másik ellenzékinek

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) kedden kihirdetett ítéletében kártérítést ítélt meg Alekszej Navalnij és Vadim Boriszovics Gunko számára, mert az orosz ellenzéki politikus és társa megalázó és embertelen bánásmódban részesült a moszkvai Bolotnaja téren 2012-ben kitört ellenzéki tüntetések erőszakos rendőri elfojtásakor és az azt követő bírósági eljárás során.



Navalnij és Gunko azért fordult a strasbourgi székhelyű Európa Tanács felügyelete alatt működő bírósághoz, mert állításuk szerint előállításukkor a rendőrök indokoltan erőszakkal léptek fel és bántalmazták őket. A hatályos jogszabályokban rögzítettnél hosszabb ideig tartották őket fogdában, állításaikat pedig nem vették figyelembe, nyilatkozataikat nem vizsgálták ki az ítélet meghozatalakor.A strasbourgi bíróság ítélete indoklásában mindenek előtt azt állapította meg, hogy a videófelvételek szerint a sértettek elfogásuk során nem tanúsítottak ellenállást. Semmi sem utal arra, hogy indokolt lett volna a hatóságok ilyen mértékű fellépésre - emelték ki. Kifogásolták, hogy az eljáró hatóság nem volt hajlandó kivizsgálni az gyanúsítottak ellen elkövetett állítólagos erőszakot, ezért a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az orosz hatóságok nem bizonyították meggyőzően a fizikai erő alkalmazásának szükségességét. A fellépés sértette Navalnij és Gunko emberi méltóságát, és megalázó bánásmódnak minősül - jelentették ki.Mivel a kérelmezők hosszan tartó adminisztratív őrizete indokolatlan és önkényes volt, valamint vallomásuk figyelmen kívül hagyása ellentétes a büntetőjog alapelveivel, az eljáró orosz bíróság megsértette a tisztességes eljáráshoz való jogot is - húzták alá.Megállapították azt is, hogy az illetékes hatóságok nem tettek eleget a gyülekezés békés lebonyolításának biztosítására vonatkozó kötelezettségüknek, intézkedéseik a gyülekezés szabadságához való jog megsértését jelentette.Mindezek ismeretében a strasbourgi bíróság Oroszországot Alekszej Navalnij számára 8500 euró, Vadim Boriszovics Gunko részére 7500 euró nem vagyoni jellegű kártérítés fizetésére kötelezte. A bíróság ugyanakkor elutasította mindkét kérelmező költségtérítési igényét.A moszkvai Bolotnaja téren ellenzéki demonstrációk sorát rendezték aharmadik, 2011-es újraválasztását követő évben, a kormánypártot ugyanis csalással vádolták a tiltakozók. A tüntetők és rendőrök közötti összecsapásokban többtucatnyian megsebesültek, mintegy négyszáz embert őrizetbe vettek, közöttük több ellenzéki vezetőt is, példáulot, Alekszej Navalnijt és az azóta meggyilkoltot. Sokakat többévi börtönbüntetésre ítéltek, munkatáborokba küldtek. A megmozdulások végül fokozatosan elhaltak.Az Emberi Jogok Európai Bírósága legutóbb október közepén marasztalta el és kötelezte kártérítésre Oroszországot a Bolotnaja téri ellenzéki tüntetések erőszakos elfojtása, a gyülekezési szabadság megsértése és a tiltakozók elleni embertelen bánásmód miatt.