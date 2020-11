Merkel: Kamala Harris megválasztása sok embernek inspiráció

A német-amerikai barátság közös kincs, amelyet tovább kell gyarapítani - jelentette ki Angela Merkel német kancellár hétfőn Berlinben az amerikai elnökválasztás alkalmából tett sajtónyilatkozatában.



Kiemelte, hogy a választópolgárok döntése révén az Egyesült Államok következő elnökelesz, aki évtizedes bel-, és külpolitikai tapasztalattal kezdi meg munkáját, és jól ismeri Németországot és Európát.Hozzátette, hogy szívből gratulál a megválasztott elnöknek, és Kamala Harris megválasztott alelnöknek is , aki "a tisztséget betöltő első nőként és bevándorlók gyermekeként sok embernek inspiráció, és példa az Amerika adta lehetőségekre".Hangsúlyozta, hogy a németek a saját bőrükön tapasztalták meg, mennyire fontos szerepe van az Egyesült Államoknak a szabadságban és a demokráciában. Azt is közvetlenül tapasztalták meg, mennyire fontos a német-amerikai barátság és a transzatlanti partnerség Németországnak, Európának és a világnak.Rámutatott, hogy éppen harmincegy éve, 1989. november 9-én kezdődött a berlini fal ledöntése, és alig néhány hete, október 3-án ünnepelték Németország újraegyesítésének harmincadik évfordulóját. Az újraegyesítés "nem történhetett volna meg az amerikaiak bizalma nélkül" - húzta alá a német kancellár.Erre a bizalomra és barátságra van szükség a következő években is. A két országot összekötik a közös értékek, az emberi méltóság, a demokrácia, a jogállamiság, és közös érdekek is."Az Egyesült Államoknak és Németországnak az Európai Unió tagjaként össze kell tartania, hogy le tudjuk győzni korunk nagy kihívásait" - mondta Angela Merkel.Aláhúzta: az Egyesült Államok Németország "legfontosabb szövetségese", amely azonban Németországtól és többi európai partnerétől is jogosan várja el, hogy tegyen többet a biztonságáért és meggyőződéseinek érvényesítéséért."Mi, európaiak már el is indultunk ezen az úton" - mondta Angela Merkel.Gratulált Joe Bidennek mások mellettállamfő is, aki kiemelte, hogy a megválasztott elnök azt az Amerikát képviseli, amely "becsben tartja a szövetségek, a barátok, a megbízhatóság és a bizalom értékét".Joe Biden elnökségéhez nagyon sokan fűznek nagy reményeket, messze az Egyesült Államok határain túl is, méghozzá "egy új együttműködés, a higgadt, belátó gondolkodás és a nyugtalan világ gondjainak megoldását szolgáló állhatatos munka reményét" - fejtette ki a német szövetségi elnök.Hangsúlyozta: Németország készen áll arra, hogy együtt dolgozzon a leendő elnökkel "egy jobb, békésebb és igazságosabb világért".