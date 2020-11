CNN: többen Trump belső köréből próbálják rábírni az elnököt, ismerje el vereségét

A CNN-nek nyilatkozó forrás szerint Melanie Trump is csatlakozott Donald Trump belső köréből azon személyekhez, akik arra próbálják rábírni a leköszönő amerikai elnököt, hogy ismerje el vereségét - írja a Digi24.



Trump felesége először vasárnap szólalt meg nyilvánosan azt követően, hogy a legtöbb amerikai hírcsatorna Joe Biden győzelmét mondta biztosra. Melanie Trump Twitteren azt írta: "Az amerikai nép igazságos választást érdemel. Minden törvényes - és nem törvényellenes - szavazatot meg kell számolni. Teljes átláthatósággal kell megvédnünk a demokráciánkat" - írta, utalva arra, hogy Donald Trump hétfőn tervezi bíróságon megtámadni az általa illegálisnak nevezett levélszavazatok megszámlálását.megválasztott amerikai elnök vasárnap megkezdte a koronavírus-járvány kezelésére ígért munkacsoport kialakítását. A politikus Wilmingtonban ismertette:volt tisztifőorvost ést, az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) volt vezetőjét nevezi ki a járványellenes munkacsoport két vezetőjének. A hivatalos bejelentést erről hétfőn teszi meg.Az AP amerikai hírügynökség a leendő elnök hatalomátadást bonyolító csapatára hivatkozva azt közölte, hogy Joe Biden munkatársai már a jövő héten áttekintik a legfontosabb kormányzati ügynökségek munkáját és vezetői összetételét a gördülékenyebb hatalomátadás érdekében. Ennek keretében megvizsgálják a korábbi személyzeti és költségvetési döntéseket és az érvényben lévő szabályokat."Az emberek azt akarják, hogy az ország működjön és a munka haladjon, és Bidennek és Kamala Harris megválasztott alelnöknek meglegyen a lehetősége a munka megkezdésére mind a járványkezelésben, mind az ország gazdaságának talpra állításában" - fogalmazott, Biden kampányának helyettes menedzsere a NBC televízió szokásos vasárnapi heti politikai vitaműsorában.Amerikai sajtójelentések szerint Trump elnök és a Fehér Ház munkatársai egyelőre még nem vették fel a kapcsolatot Biden munkatársaival.Joe Biden egyik tanácsadója,az NBC televíziónak nyilatkozva kifejtette: a hatalomátadást bonyolító csapat már a jövő héten az új kormány összetételével fog foglalkozni, bár a kormányzat kulcspozícióiról várhatóan még nem születik döntés. Elemzők szerint ez azt jelezheti, hogy a Biden-kormányzatban republikánus politikusok is helyet kaphatnak., Biden másik tanácsadója a CNN televízióban arról beszélt vasárnap, hogy bár a Fehér Ház tisztségviselői még nem vették fel velük a kapcsolatot, de a képviselőház több republikánus törvényhozója már kapcsolatba lépett Bidennel az elmúlt napokban., Utah állam republikánus szenátora, a 2012-es elnökválasztás republikánus elnökjelöltje szintén az NBC televíziónak nyilatkozva leszögezte: Donald Trump elnöknek joga van újraszámlálást kérnie és jogi eljárásokat indíttatnia, de ez nagy valószínűséggel nem változtat a választás végeredményén. Romney szerint az elnöknek vissza kellene fognia az éles retorikáját, mert ez rombolja a demokratikus választási folyamatba vetett bizalmat.