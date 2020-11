Biden kétpárti együttműködést szorgalmaz, első feladatának a járvány elleni harcot tekinti

Kétpárti együttműködést szorgalmazott és a nemzeti egység fontosságát hangsúlyozta Joe Biden szombat éjjel a Delaware államban lévő Wilmingtonban mondott beszédében, első feladataként pedig a járvány elleni küzdelmet jelölte meg.



"Nem fogok takarékoskodni az erőfeszítésekkel és a kötelezettségvállalásokkal, hogy gátat vessek a járványnak" - jelentette ki, és közölte, hogy már hétfőn tudósokból és szakértőkből álló csoportot nevez ki, hogy segítsen megbirkózni a feladattal.Beszédében hangsúlyozta: büszke arra, hogy demokrata párti politikus, de nem demokrata párti elnök lesz, hanem valamennyi amerikai elnöke. Felidézte, hogy 74 millió amerikai szavazott rá, többen, mint bármelyik elnökre az amerikai történelem során."E nemzet tagjai hallatták hangjukat. Egyértelmű győzelemhez juttattak bennünket, meggyőző győzelemhez" - fogalmazott. Hozzátette, hogy megérti azoknak a kiábrándultságát, akik vetélytársára,jelenlegi elnökre voksoltak, de - mint mondta - "adjunk egymásnak egy esélyt. Itt az ideje, hogy félretegyük az éles retorikát, lehűtsük a kedélyeket és ismét egymásra nézzünk, beszéljünk egymással. Eljött az idő, hogy begyógyítsuk a sebeket Amerikában. Olyan elnök leszek, aki nem megosztja, hanem összefogja az embereket" - hangoztatta.Kifejtette: azt szeretné, ha kormányzata összetétele tükrözné Amerikát, az amerikai társadalmat. Feladata fontos részének nevezte az Egyesült Államokban meglévő rendszerszerű fajgyűlölet elleni küzdelmet, valamint a klímaváltozás visszaszorítását.Joe Biden előttkaliforniai szenátor, az alelnöki tiszt várományosa mondott beszédet. "Új nap virradt Amerikára" - hangoztatta. Saját pályájára hivatkozva leszögezte, hogy "Amerika a lehetőségek földje", ahol az érvényesüléshez csak akarat, szorgalom és tudás szükséges."Én lehetek az első női alelnök, de nem az utolsó" - mondta. Felidézte, hogy amikor anyja 19 évesen Indiából Amerikába érkezett, el sem tudta volna képzelni ezt a pillanatot, ám erősen hitt egy olyan Amerikában, melyben ez a pillanat eljöhet.A leendő alelnök beszédében külön méltatta a nőket, asszonyokat - különösen a feketéket -, akik támogatták, és felemlegette a nők előtt még mindig tornyosuló társadalmi akadályokat. Egyúttal bátor férfiként beszélt Joe Bidenről, mert volt mersze áttörni az egyik legerősebb gátat: nőt választani alelnökének.Kamala Harris - aki nemcsak az első női, de az első fekete és az első dél-ázsiai származású alelnök is lesz - kitért az afroamerikaiakra, akik - szavai szerint - "nem túl régen szabadultak fel a rabszolgaságból és a rasszizmus rémségéből", amelynek hatásai még mindig érződnek. Beszédében a kigyerekekhez is szólt, nekik címezve azt mondta, hogy merjenek álmodni, legyen bennük eltökéltség.A beszédek elhangzása után a pódiumon megjelentek Biden családtagjai és Harris férje is, Wilmingtonban tűzijátékkal ünnepeltek Joe Biden és Kamala Harris hívei.Joe Biden és Kamala Harris megválasztásához közben Klausa Johannis államfő mellett gratulált a három volt demokrata elnök:és. Közleményében Obama úgy fogalmazott: Biden "tudja, mi kell az elnökséghez, és máris ennek megfelelően viselkedik".Az Európai Unió intézményeinek vezetői, valamint a NATO főtitkára egyaránt elismerésüket fejezték ki Joe Bidennek az elnökválasztáson elért sikeréhez.Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Unió és az Egyesült Államok barátságát és szövetségének fontosságát hangsúlyozta., az Európai Tanács elnöke közleményében azt írta, az Európai Unió tudomásul veszi az amerikai választási folyamat legújabb fejleményeit, amelyek alapján gratulál Joe Biden megválasztott elnöknek és Kamala Harris megválasztott alelnöknek. Jókívánságait fejezte ki Bidennekfrancia elnök,brit,német kancellár ésspanyol miniszterelnök. Orbán Viktor egyelőre nem hozta nyilvánosságra, hogy gratulált volna a megválasztott elnöknek.Közbenamerikai elnök - akit golfozás közben ért a hír, hogy Biden győzött Pennsylvaniában és győzni fog Nevadában is - újabb közleményében leszögezte: "az egyszerű tény az, hogy a választásnak nincs vége. Joe Bident még egyik államban sem igazolták hivatalosan győztesként, kivált igaz ez az erősen vitatott államokra, ahol kötelező újraszámlálás lesz, vagy azokra, ahol kampányunk érvényes és legitim jogi eljárásai után születik meg végső győztes".Az elnök hozzátette: hétfőtől megindítják a bírósági pereket annak érdekében, hogy "biztosítsuk a választási törvények teljes körű tiszteletben tartását, és hogy a jogszerű győztest iktassák majd be".címoldali fotó: Joe Biden/twitter