A legtöbb hírcsatorna szerint Biden viszi Pennsylvaniát, tehát ő az Egyesült Államok következő elnöke!

"Tegyük félre a haragot és az erős retorikát"



NEW: Statement from President-elect Joe Biden:



"I am honored and humbled by the trust the American people have placed in me and in Vice-President-elect Harris ... With the campaign over, it's time to put the anger and the harsh rhetoric behind us and come together as a nation." pic.twitter.com/escPaD2dcd — NBC News (@NBCNews) November 7, 2020

A megválasztott amerikai elnök hivatalos nyilatkozatot is kiadott, ebben leírja, megtisztelő, hogy számára és Harris megválasztott alelnöknek szavaztak bizalmat az amerikaiak."Bár nehézségekkel kellett szembesülni, rekrodszámú amerikai szavazott. Ez azt jelenti, hogy a demokrácia még mindig ott dobog mélyen Amerika szívében. Most, hogy a kampánynak vége, itt az ideje, hogy félre tegyük a haragot és az erős retorikát, és egyesüljünk, mint nemzet. Itt az idő Amerikának, hogy egyesüljön, és meggyógyuljon!"

"Joe, megcsináltuk!"

- így gratulál Joe Bidennek, aki Biden mellett az Amerikai Egyesült Államok alelnöke lesz.

Joe Biden: minden amerikai elnöke leszek!

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Joe Biden a Twitteren üzent elsőként: “Amerika, megtisztelő számomra, hogy engem választottatok eme nagyszerű országunk vezetőjének. Az előttünk álló munka nehéz lesz, de megígérem: minden amerikai elnöke leszek - akár rám szavaztál, akár nem. Rászolgálok a belém fektetett bizalomra.”Szombat délutánig Bidennek 253 biztos elektora, míg Trumpnak 214 elektora volt. Aztán a CNN, az ABC, az NBC, a BBC, de még a Fox News is sorra Joe Bidennek, a demokraták jelöltjének ítélték a kulcsfontosságú Pennsylvaniát, így Biden 273 elektorral átlépte a győzelemhez szükséges 270-et.

Ez azt jelenti, hogy ő lesz az Egyesült Államok 46. elnöke.

America has chosen Democrat Joe Biden as its 46th president, CNN projects, turning to a veteran voice who has projected calm and compassion and pledged to stabilize American politics after four years of Donald Trump's White House chaos. #CNNElection https://t.co/XjfkYDiM2c — CNN (@CNN) November 7, 2020

Joe Biden wins race to become the next US president



BBC projects he has won the key battleground of Pennsylvania, propelling him over the 270 electoral college vote threshold#Election2020 https://t.co/YID3rIJRp5 pic.twitter.com/A7g8ccFykf — BBC News (World) (@BBCWorld) November 7, 2020

Fox News projects Biden to defeat Trump, become 46th president after winning Nevada, Pennsylvaniahttps://t.co/BTx2gwdT2N pic.twitter.com/oFrpHTWTKt — Fox News (@FoxNews) November 7, 2020