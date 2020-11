Biden: „a számok világosan mutatják, hogy győzni fogunk!”

Joe Biden demokrata jelölt romániai időszámítás szerint hajnali hat óra előtt tartott beszédet, ahol elmondta: bár még nem hirdet győzelmet, a számokból egyértelműen látszik, hogy nyerni fognak.



"Egy nappal ezelőtt még vesztésre álltunk Georgiában, most vezetünk. Egy nappal ezelőtt még vesztésre álltunk Pennsylvániában, most pedig vezetünk, ahogy Arizónában és Nevadában is" - fejtette ki.A volt alelnök kitért arra is, hogy eddig 74 millió szavazatot sikerült összegyűjtenie, ami az amerikai elnökválasztásokon rekordnak számít, előnye több mint 4 millió szavazat Trumppal szemben.Biden büszkén jelentette ki, hogy sikerült kiépíteniük az úgynevezett "kék falat", azaz a hagyományosan republikánus államokban hosszű idő után ők lesznek az első demokraták, akik nyerni tudnak Arizónában (24 év után), valamint Georgiában (28 év után).