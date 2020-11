Bár most Bidennek áll a zászló, a republikánusok attól még örülhetnek a szenátus megtartásának

Függetlenül attól, hogy jelenleg úgy tűnik, rövidesen eldől az amerikai elnökválasztások sorsa, és a jelenlegi állás szerint Joe Biden győzni fog, a hosszúra nyúló november 3-i választások egyik vesztese mégis a demokrata párt lesz.



Péntek délutánrakihívója már Georgiában és Pennsylvaniában is átvette a vezetést. Azaz, ha marad a jelenlegi állás, Joe Bidennek már bőven 270 fölött lesz az elektori szavazatainak a száma. Hisz az említett billegő államokon kívül Biden vezet még Michiganben, Wisconsinban, Arizonában és Nevadában is.Bár Biden győzelme lassan borítékolható, a demokraták öröme mégsem felhőtlen. Ha ugyanis Biden be is jut a Fehér Házba - mert a bíróság nem Trumpnak ad igazat a szerinte jogilag kifogásolható levélszavazatok ügyében -, akkor is a demokratáknak azzal kell szembesülniük a választások végén, hogy a közvélemény-kutatásokkal ellentétben nemcsak, hogy a könnyű győzelem nem adatott meg nekik, de még a kongresszusban is fontos pozíciókról csúsztak le: a képviselőházban legalább három helyet vesztettek, a szenátust pedig nem sikerült visszaszerezniük (csak csökkenteniük a hátrányukat).Ez pedig fájó lehet a demokratáknakkülpolitikai elemző szerint, mert a szenátus az, amely jóváhagyja a szövetségi szintű elnöki kinevezéseket, ami közé az adminisztrációs személyzet tagjai mellett a szövetségi bírósági tagok és maguk a bírók is tartoznak. Ez azért is fontos, mert a szövetségi bírókat élethosszig nevezik ki Amerikában.Amikor pedig egyik párt (a republikánusok vagy a demokraták) kezében van a Fehér Ház és a szenátus, mint Trump esetében is volt, akkor nagyon nagy számban nevezhetnek ki általuk preferált bírókat, ami évtizedekre bebetonozta a republikánusok pozícióját már az előző két év során is.Biden győzelmével tehát még a demokraták nem nyerhetnek mindenhol, mivel az elnökválasztással párhuzamosan (bár kevesebb szó esett róla), kongresszusi választásokat is tartottak, amelyben megkérdőjelezhető a demokraták sikere. Történt ugyanis, hogy az eddigi felállásban, amíg a demokraták a képviselőházban, addig a republikánusok a szenátusban szereztek többséget.A szakértő elmondása szerint előzőleg úgy tűnt, hogy demokraták kényelmesen megtartják majd a képviselőházi többségüket, most viszont inkább az sejlik fel, hogy a képviselőházi többségük is csökkenni fog (viszont a korábbi évek tapasztalatai szerint ez akár úgy is alakulhat, hogy 1-2 héttel a választásokat követően, a vitatott körzetekben a szavazás állása eldőlhet még a demokraták irányába is – azaz jelen állás szerint még kérdéses a helyzet).A többségében republikánus szenátusban a demokraták szerették volna megfordítani az erőviszonyokat, viszont úgy tűnik, hogy ez szintén nem jön össze nekik: Maine-ben pl. a demokraták nagyon bizakodóak voltakesélyeivel kapcsolatban, viszont őt közel hét százalékkal legyőzte a republikánusszenátor. Észak-Karolinában sem sikerültnek győznierepublikánus szenátorral szemben.Ahol viszont a demokraták arattak, az Colorado (győzelmével) és Arizona államok (szenátor által). Ugyanakkor a republikánusok egy szavazatot elvettek Alabamában a demokratáktólgyőzelmével (szel szemben).A külpolitikai elemző szerint az elnökválasztás magas részvételi arányát tekintve a demokraták és a republikánusok is új szavazókat tudtak megszólítani, akiknek a száma 10 millió fölé tehető, és ami legfőképp a demokratáknak köszönhető.Ugyanakkor sokan népszavazásként tekintettek erre az elnökválasztásra, amely Donald Trump személyéről szavazott. „Ha ez egy referendum volt, akkor az eredmények azt mutatják, hogy az amerikaiak Donald Trumpot se lenyelni, sem kiköpni nem tudják, hiszen egy elsöprő demokrata győzelem lett volna, ha a választók egyértelműen nemet mondtak volna rá. Úgy tűnik, egy szűk demokrata győzelem lesz, mert csak kevéssel jobban preferálják Bident” – mutatott rá Kaló. Hozzátette, amennyiben nem elektori rendszer lenne, akkor négymillió fölötti Bidenre leadott szavazat mutatja meg az amerikaiak véleményét Trumpról.