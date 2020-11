Georgia után Pennsylvania is Bidené lehet, ha sikerül megtartania, ő a győztes!

Update: A georgiai vezetésből Brad Raffensperger megerősítette, hogy újraszámolás lesz az államban, és átláthatóságot ígért a folyamatban, írja a Guardian. Miután az eredmény rettentő szoros lesz, néhány ezer szavazat lesz a különbség, ez várható volt.



Forrás: The New York Times

Forrás: The New York Times

A szavazás lebonyolításáért felelősis elmondta, hogy a szoros eredmény az oka az újraszámolásnak, nem tapasztaltak kiterjedt szabálytalanságokat, ami csalásra utalna.4,9 millió leadott szavazat után is döntő, hogyan oszlik meg az utolsó 4 ezer szavazat a 16 elektort adó Georgiában. Joe Biden a hajrában átvette a vezetést, előnye kétezer szavazat, matematikailag tehát megfordítható, igaz, ehhez már váratlanul nagy arányban kell, hogy Trumpra essenek az utolsó szavazatok. A különbség most fél ezreléknél is kevesebb, a végére sem lehet sokkal több – ennek alapján nem meglepő, hogy a georgiai vezetés újraszámolást jelentett be.--------------------------------nek sikerült megfordítania az állást az eddig vörös, republikánus zónának számító Georgia állam után Pennsylvaniában is.Romániai idő szerint péntek délutánra 95 százalékos feldolgozottság mellett Joe Bidennek sikerült átvenni a vezetést Pennsylvania államban, méghozzá a georgiai vezetéshez képest sokkal magasabb, 5000 fölötti szavazatelőnnyel.A két állam közül így már Bidennek elég lenne csak Pennsylvaniát megtartani, ugyanisegykori alelnökének a jelenlegi 253 elektori szavazata mellé Georgiából 16, Pennsylvaniából 20 elektori szavazata származhat – legalábbis akkor, ha a további szavazatfeldolgozás során sikerül megtartania előnyét. Az elnökválasztás győzelméhez Bidennek 270 elektorra van szüksége.Egyre biztosabb, hogy Joe Biden lesz az Amerikai Egyesült Államok 47-ik elnöke, ugyanis amígnak 214 elektor szavazata van, addig neki a jelen állás szerint már sikerült a 270 fölé menni. Ráadásul az említett billegő államokon kívül Biden vezet még Nevadában (6), Arizonában (11) is.



CIKKÜNK FRISSÜL!