Joe Biden átvette a vezetést Gerorgiában és úgy tűnik nem is adja vissza Trumpnak

Bár az amerikai elnökválasztások hosszúra nyúlt, még mindig nem hirdettek győztest. A jelenlegi helyzetben azonban egyre nyilvánvalóbbá válik Joe Biden győzelme, romániai idő szerint délre ugyanis sikerült neki megfordítani az állást Georgia államban, ahol a feldolgozottság jelenleg több mint 98 százalékos.



Forrás: The New York Times

Biden Georgiával már újabb 16 elektorral gazdagodhat. Georgiai győzelme pedig a feldolgozottság mellett abból is következtethető, hogy a fennmaradó (főleg) levélszavazatok többsége a demokratákat erősíti. Biden pedig már most kb. ezer szavazattal vezet ebben az államban.Biden győzelme Georgia államban azért is számít különlegesnek, mert a demokraták közül utoljáranak sikerült ott nyernie 1992-ben.mind a mai napig saját győzelmét hirdeti , szerinte ehhez csupán az kell, hogy 18 millió szavazatot ne vegyenek számításba a szavazatszámlálók. Trump tehát kitart a levélszavazatok hamissága mellett, miközben a billegő államok szavazatszámlálásával egyre inkább valószínűtlenebbé válik újraválasztása.

Trump a jelenlegi állás szerint mindössze 214 elektor szavazattal rendelkezik és négy millió szavazattal van elmaradva kihívójához, Barck Obama volt alelnökéhez képest.

Biden ehhez képest 253 elektorral rendelkezik

és még mindig tartja az előnyét Nevadában (6), Arizonában (11), de ha Trump ezek közül, az Arizonai állást meg is tudná fordítani. Még mindig ott van a 20 elektorral rendelkező Pennsylvania (20), ahol Georgiához hasonlóan Biden győzelme egyre valószínűbbé válik.