A bécsi merénylettel kapcsolatban őrizetbe vett személyék közül négyet már elítéltek terrorcselekmény miatt korábban

Az osztrák hatóságok által előállított tizenöt ember mindegyike radikális iszlamista körökhöz tartozik - derült ki a hatoságok által csütörtök délután tartott bécsi sajtótájékoztatón a nyomozás állásáról.



Az őrizetbe vett tizenöt ember közül nyolcan már büntetett előételűek voltakosztrák belügyminiszter közlése szerint. A gyanúsítottak közül négyet terrorbűncselekmények, kettőt-kettőt pedig különböző erőszakbűncselekmények, illetve egy Linzben elkövetett "becsületgyilkosság" kísérlete miatt vontak felelősségre.A belügyi tárcavezető szerint az elkövető személyével közvetlenül kapcsolatos nyomozás Svájc mellett egy másik – általa meg nem nevezett országra is kiterjed., közbiztonságért felelős főigazgató hangsúlyozta, hogy a tizenöt gyanúsított mindegyike a radikális iszlamista körökhöz tartozik.Újabb információk derültek ki ugyanakkor a bécsi terrortámadás elkövetőjéről,ról. Az osztrákazt írja, hogy a 20 éves, albán származású merénylőt 2020 februárjától „Jungwienerként” regisztrálták, ennek köszönhetően kedvezményes lakásbérlethez juthatott Bécsben. Ez azoknak 30 év alatti fiataloknak járt, akiknek még nincsen saját lakásuk.Fejzulai is ezért igényelte Bécs segítségét, és meg is kapta, május elején írta alá a Donaustadtban található, 41,9 négyzetméteres lakás bérleti szerződését. A portál szerint a támadó ugyanebben a hónapban szociális segélyt is kapott, majd később havi 917,35 eurós állami segítséghez is jutott.Hétfőn Kujtim Fejzulai négy embert ölt meg, huszonhármat megsebesített Bécs belvárosában.