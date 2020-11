Németországban és Franciaországban is rekordot döntött az újonnan azonosított fertőzöttek száma

Nem csak Romániában, hanem Németországban és Franciaországban is rekordot a napi új koronavírusos esetek száma. Csehországban a hadsereget is bevetik a túlterhelt kórházak megsegítésére. A csütörtöki nap folyamán összesen több mint 600 ezer emberrel állapították meg a világban, hogy fertőzött.



A járvány kezdete óta a világon 48 680 103 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 233 330, a gyógyultaké pedig 32 192 946 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint péntek reggeli adatai szerint. Egy nappal korábban 48 090 690 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 1 224 415 volt, a gyógyultaké 31 832 864. A fertőzés 190 országban és régióban van jelen. Szakértők szerint ugyanakkor a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek.A SARS-CoV-2 vírus okozta, Covid-19 nevű betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 9 607 336 fertőzött volt eddig a napig, 234 927-en haltak meg, 3 781 751-en meggyógyultak. Indiában 8 411 724 fertőzöttet, 124 985 halálos áldozatot és 7 765 966 gyógyultat jegyeztek fel. Brazíliában 5 590 025 fertőzöttről, 161 106 halálos áldozatról és 5 078 162 gyógyultról tudni.Oroszországban 1 699 695-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 29 285-re, a gyógyultaké pedig 1 271 349-re emelkedett.Franciaországban 1 648 989 fertőzöttről, 39 088 halálos áldozatról és 129 759 gyógyultról tudni. Csaknem egy héttel a koronavírus-járvány megfékezésére az általános karantén kihirdetése után a lakhelyelhagyási tilalom hatásai még nem érezhetők Franciaországban. Az elmúlt 24 órában több mint 58 ezer új estet tártak fel, és ezzel megdőlt a napi rekord, az elhunytak száma pedig 363-mal 39 037-re emelkedett - közölte csütörtök estejárványügyi igazgató heti sajtótájékoztatóján.Jelenleg 4 ezer súlyos állapotban lévő fertőzöttet kezelnek a kórházakban, de rajtuk kívül más betegségekkel küzdő 3 ezer súlyos beteget is ellátnak, így az intenzív ágyak 85 százaléka foglalt. "Ha nem lett volna lezárás, november közepére 9 ezer koronavírusos lenne az intenzív osztályokon" - emlékeztetett a miniszter a párizsi Pasteur Intézet becslésére. "Ha a karantént betartjuk, 6 ezren lesznek, és ez esetben a második hullám nem lesz olyan súlyos, mint az első" - tette hozzá. "Ha viszont nem tartjuk be eléggé a karantént, több mint 7800 beteggel november közepére betelhetnek az intenzív ágyak. Ebben az esetben a második hullám súlyosabb és hosszabb lesz, mint az első volt" - hívta fel a figyelmet.Spanyolországban péntek reggelig 1 306 316 fertőzöttet és 38 486 halálos áldozatot regisztráltak. Argentínában 1 217 028 a fertőzöttek és 32 766 a halottak száma. Kolumbiában pedig 1 117 977 fertőzöttet és 32 209 halálos áldozatot tartanak nyilván.Az Egyesült Királyságban a fertőzöttek száma 1 126 469, és 48 210-en haltak meg a betegségben. Ugyanakkor csütörtökön korlátozó intézkedéseket vezettek be. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint a korlátozások négyheti időtartama elégséges lesz ahhoz, hogy érdemi eredményeket lehessen elérni a koronavírus-járvány elleni küzdelemben. A brit kormány által elrendelt, 56 millió angliai lakost érintő intézkedéscsomag értelmében december 2-ig az Angliában élők csak meghatározott indokokkal hagyhatják el otthonaikat. Emellett a nem alapvető szükségleti cikkeket árusító boltok, a szabadidőközpontok, az edzőtermek, a mozik, a pubok, a bárok és az éttermek csütörtökön szintén négy hétre bezártak, de elvitelre és házhozszállításra továbbra is lehet ételt rendelni.Mexikóban 949 197 az igazolt vírusbetegek és 93 772 a halottak száma. Olaszországban a fertőzöttek száma 824 879, a halálos áldozatoké 40 192, és 312 339-en gyógyultak fel a Covid-19-ből. Olaszországban is megugrott a járványgörbe, egy nap alatt 445 beteg halt meg az egészségügyi minisztérium csütörtök esti adatai szerint. Utoljára május 2-án halt meg ennél több beteg, akkor 474. Éjféltől léptek életbe aminiszterelnök által szerda este bejelentett korlátozási szigorítások, amelyek értelmében többek között országos éjszakai kijárási tilalom lép életbe este tíz órától reggel ötig. Ezen kívül lezárják az úgynevezett vörös színű, vagyis veszélyes zónának minősített Lombardia, Piemont, Valle d'Aosta és Calabria tartományt. Ezekben kettes értek felett van a reprodukciós ráta, vagy túlzottan leterhelt az egészségügyi rendszer. A vörös régiók területére kizárólag munkavégzés vagy más súlyos indok miatt lehet belépni, vagy onnan távozni. Tiltott a tartományok önkormányzatai közötti helyváltoztatás is.A lakosok napközben csak munkába vagy iskolába járás miatt hagyhatják el lakhelyüket, lezárják a vendéglátást és a kereskedelmet, kivéve az élelmiszerboltokat és más alapvető cikkeket áruló üzleteket. A korlátozásokat az egészségügyi minisztérium két hetente enyhítheti vagy szigoríthatja a járványhelyzet alakulása szerint. Narancssárga színnel közepesen veszélyesnek osztályozták Puglia tartományt és Szicíliát.A Dél-afrikai Köztársaságban 732 414 fertőzöttet vettek nyilvántartásba, 19 677-en meghaltak, 671 579-en pedig felgyógyultak. Iránban 654 936 fertőzöttet, 36 985 halálesetet és 505 287 gyógyultat tartanak számon.Németországban 631 172 a fertőzöttek száma, 11 110 a halottaké, 394 616-an meggyógyultak. Tegnap ugyanakkor rekordot döntött az új esetek száma, 19 990 új fertőzöttet jelentettek Németországban. A vírus úgynevezett reprodukciós rátája (R) viszont a járvány lassulását jelzi aországos közegészségügyi intézet (RKI) csütörtöki adatai szerint. Az RKI számításai szerint az R értéke az utóbbi napokban 1 alá csökkent - szerdán 0,81 volt, kedden 0,94 -, holott október végén még 1,10 körül állt. A adataik szerint a nyár végén kezdődött második hullámban az 1,3-1,4 körüli szintig emelkedett a reprodukciós ráta, és október utolsó hetében kezdett csökkenni. Ahhoz viszont, hogy az egészségügyi hatóságok visszaszerezzék az ellenőrzést a vírus terjedése felett, tartósan legalább a 0,7-0,8 körüli szintre kell szorítani.Ukrajnában 443 630 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma 8148, a gyógyultaké 192 602. Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 91 552 fertőzéses esetet tartottak nyilván pénteken reggel, valamint 4741 halálos áldozatot és 86 264 gyógyultat.Magyarországon 103, többségében idős, krónikus beteg halt meg a fertőzés következétében, és újabb 4709 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu pénteken. A kormányzati portálon azt írták: 99 625-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 2250-re emelkedett, 23 213-an már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 74 162. Az aktív fertőzöttek 25 százaléka, az elhunytak 30 százaléka, a gyógyultak 28 százaléka budapesti. 5489 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 391-en vannak lélegeztetőgépen.