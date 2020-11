Elképesztő beszédet tartott Trump. Szerinte ha a „jogszerű” voksokat számolják, akkor ő nyerte a választást

Nagy részében alaptalan, bizonyítékokat sokszor teljes mértékben nélkülöző állításoktól hemzsegő sajtótájékoztatót tartott Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban csütörtök este. Több tévétársaság - az MSNBC, az ABC és a CBS - is elkapcsolat a tájékoztató közben jelezve, hogy az elnök valótlanságokat állít.



Az állította például, ha a „jogszerű” voksokat számolják, akkor ő nyerte a választást. Mint mondta: azt, hogy a szavazatok számlálása még mindig tart, ő úgy értékeli, hogy választási csalásra készülnek. "Ha csakis az érvényes szavazatokat számlálják meg, akkor könnyed győzelmet aratok" - mondta.Konkrét példák és bizonyítékok említése nélkül hangsúlyozta: egy sor zavarba ejtő szabálytalanság történt a választásokon szerte az országban. „Ha figyelembe veszik a jogszerűtlenül leadott szavazatokat, ha beszámolják a későn érkezett voksokat is, ez azt jelenti, hogy megpróbálják elcsalni a választást" - fogalmazott. Elismerte, hogy Georgiában és Pennsylvaniában a szavazatszámlálás során jelentősen csökkent az előnye.Donald Trump kilátásba helyezte, hogy a republikánusok pereket indítanak, és a választás tisztaságáról folyó viták szerinte valószínűleg a szövetségi alkotmánybíróság elé kerülnek majd. Trump és a Republikánus Párt egyébként már három tagállamban nyújtott be perkeresetet, a Philadelphia megyei választási bizottságot külön is beperelték, mert nem tette lehetővé, hogy a szavazatszámlálásnál jelen lehessenek republikánus megfigyelők. Michiganben és Georgiában a bírák szinte azonnal visszautasították a perkeresetek befogadását, Pennsylvaniában azonban Trump jogászcsapata győzelmet aratott, mert az érintett választási bizottságoknál lehetővé tették, hogy a Republikánus Párt munkatársai megfigyelőként jelen lehessenek a voksok megszámlálásánál.Ugyanakkor Pennsylvania főügyésze,- akit az amerikai sajtó demokrata pártiként mutatott be - a CNN televíziónak adott interjújában úgy vélekedett, hogy a Trump-kampány perkeresetei "inkább politikai, mint jogi dokumentumok"., Trump kampánymenedzsere - még az esti sajtótájékoztató előtt - újságíróknak bejelentette, hogy Wisconsinban a szavazatok teljes újraszámlálását fogja kérni. A szintén vitatott nevadai választásokról szólva, a Trump-kampány szóvivője azt közölte: "a szó szoros értelmében véve minden egyes szavazatot megvizsgálunk majd". Miller szerint péntekre egyértelmű lesz, hogy Donald Trump az Egyesült Államok elnökeként folytatja a következő négy évben is.Csütörtököndemokrata párti elnökjelölt szintén a saját győzelmét jövendölte. "Nem kétséges, hogy amikor a szavazatok számlálása befejeződik, akkor Harris szenátort (alelnökjelöltet) és engem nyilvánítanak majd győztesnek" - mondta rövid nyilatkozatában Biden. Tartózkodott azonban attól, hogy győztesnek mondja magát. Biden arra kérte az amerikaiakat, hogy legyenek türelmesek. "A demokrácia néha zűrzavaros, és néha kis türelmet is igényel. De ezt a türelmet siker koronázza immár több mint 240 év óta" - jegyezte meg.