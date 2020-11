Biden viszi Michigant is: Már csak hat elektorra van szüksége a győzelemhez!

Donald Trump újraválasztása egyre inkább halványodik, miközben Joe Biden előnye egyre csak nő. Miután Biden szerdán megnyerte Wisconsint és megfordította az arizonai állást, most már Michigant is magáénak tudhatja, ezzel pedig a 16 elektort is, amivel összesen: 264-el rendelkezik a szükséges 270-ből. Sőt, Trump georgiai és pennsylvaniai előnye is csökken.



Forrás: politico.com

Természetesen még most és napokig nem beszélhetünk végleges eredményekről sok helyen, ugyanakkor Biden győzelmi lépteit Trump jogi úton is szabotálni próbálja, és a szavazatok újraszámlálását kéri többek között Wisconsinban is, ahol mint írtuk jelen álláspont szerint Biden győzött, de kevesebb, mint egy százalékkal. Trump tehát, továbbra biztosíthatja újraválasztását - írja a

The New York Times elemzése szerint a jelenlegi helyzet:

Forrás: The New York Times

Forrás: TNYT

CIKKÜNK FRISSÜL!