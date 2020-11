Joe Biden nyerte Wisconsin államot!

Az Associated Press (AP), azaz az Amerikai Egyesült Államok legrégebbi és legnagyobb hírügynöksége, arról számolt be, hogy Donald Trump elnök kihívója, Joe Biden újabb 10 elektort vitt el a republikánusoktól. Biden ugyanis Arizona után Wisconsinban is győzött.



They are finding Biden votes all over the place — in Pennsylvania, Wisconsin, and Michigan. So bad for our Country!