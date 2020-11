KDNP: sértés a román Trianon-törvény ismételt megszavazása

Sértésként értékelte nemcsak a külhoni magyarság, de az egész magyar nemzet szempontjából a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője, hogy a román képviselőház másodszor is megszavazta a június 4-ét ünnepnappá nyilvánító Trianon-törvényt.



szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményében rámutatott: a KDNP álláspontja szerint a történelmi sebek begyógyításán, a kulturális különbözőségek elfogadásán és az egymás közötti hidak építésén kellene dolgozni ahelyett, hogy újabb sebeket okozunk.Ezért is elszomorító és felháborító a román képviselőház döntése - fogalmazott. Hozzáfűzte: a XXI. században minden európai állam részéről alapvető elvárás a nemzetiségekkel szembeni emberséges, toleráns magatartás tanúsítása. Ezt az alapvető európai értéket veszi semmibe a román képviselőház. A KDNP számára továbbra is elsődleges marad a külhoni magyarok védelme - rögzítette a KDNP frakcióvezetője.A román képviselőház kedden ügydöntő házként, másodszor is megszavazta változatlan formában az államfő által megfontolásra visszaküldött Trianon-törvényt, amely ünnepnappá nyilvánítja június 4-ét, a trianoni szerződés aláírásának napját.A jogszabály értelmében a kormánynak és a helyi hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy június 4-én kitűzzék a köztereken Románia nemzeti lobogóját. A törvény felhatalmazza a hatóságokat, hogy logisztikai vagy költségvetési támogatást nyújtsanak a trianoni szerződés jelentőségét tudatosító rendezvények megszervezéséhez, amelyekről a román közszolgálati médiának is be kell számolnia.