Biden lassan erősödik: Wisconsin után Michiganben is megfordult az állás

Még mindig nem dőlt el az amerikai elnökválasztás sorsa, még bármi megtörténhet, annak ellenére is, hogy Donald Trump ideje korán kihirdette győzelmét a Fehér Házban ottani idő szerint hajnali fél háromkor:



A szavazás ugyan lezajlott, de a voksok és a levélszavazatok összeszámolása még nem végleges mindenhol,

így reggel óta biztosnak hitt államokban is fordult a kocka.

A jelenlegi állás szerint (szerda, 17 órára) Donald Trumpnak 213 (48.3%),nek pedig 238 (50.1%) elektori szavazata van.Trump 67 094 856, Biden 69 667 338 szavazatot kapott. 7 államban nem lehet eldönteni, hogy ki nyert, több államban viszont nagyon szoros a verseny: Michiganben, Wisconsinban, Pennsylvaniában, Észak-Karolinában, Georgiában, Nevadában és Alaszkában.A két szomszédos államban, Michiganben és Wisconsinban a reggeli eredményhez képest megfordult az állás, az eddigi piros zónák kékké váltak és Biden átvette a vezetést. Nevadában, Georgiában és Alaszkában Trump győzelme körvonalazódik, Pennsylvaniában, Észak-Karolinában viszont még nem tudni, hogy mi lesz a végeredmény.

Wisconsin, Michigan és Georgia sorsa már ma eldől

Michiganben 89 százalékos feldolgozottságnál Biden kicsivel ugyan, de átvette a vezetést: 49,2-49,1 arányban. Wisconsinban a szavazatok 97 százalékos feldolgozottság mellett Biden előnye 49,5-48,8 százalék.Georgiában a szavazatok 92 százalékát számolták eddig meg, ezek alapján Trump 50,5-48,3 arányban vezet.Trump nyerte egyébként a fontosabb államok közül Floridát, Ohiót és Texast. Biden nyerte New Hampshire-t, és vezet Arizonában is.

Trump fölénye csökken, de magabiztossága aligha

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!