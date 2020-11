Alapvető árucikk lett a könyv Belgiumban, hogy a könyvesboltok nyitva maradhassanak

Alapvető árucikknek nyilvánították Belgiumban a könyvet, hogy a könyvesboltok a szigorítások ellenére is nyitva maradhassanak - írja az edupedu.ro.



A vasárnaptól életbe lépő szigorítások szerint a nem alapvetően szükséges árukat kínáló üzleteknek be kell zárniuk. A szigorított szabályok szerint az élelmiszerboltok és a gyógyszertárak nyitva maradhatnak.A könyvesüzleteknek is be kellett volna zárni, de a hatóságok inkább úgy döntöttek, alapvető árucikknek nyilvánítják a könyvet, így továbbra is nyitva maradhatnak a boltok. A döntéssel az irodalomnak azt a szerepét értékelték, hogy segít a járvány okozta szorongás oldásában.