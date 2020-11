Donald Trumpnak áll a zászló az elnökválasztáson

Az előjelzésekkel ellentétben valószínűleg nem Joe Biden lesz az Egyesült Államok következő elnöke, hanem még négy évig Donald Trump vezeti az országot. Bár jelenleg Biden még vezet az elektorok számát tekintve (237-213 az arány a Fox News szerint, és 220-213 a CNN szerint), de a fontos billegő államokban rendre Trump teljesített jobban, és azokban az államokban is ő áll jobban, ahol még nincs meg az eredmény.



Trump például elvitte a kulcsfontosságú államok közé tartozó Floridát. Az elnök a számítások szerint a szavazatok több mint 51 százalékát kapta meg. Florida 29 elektort küld az elnököt megválasztó elektori testületbe, és az első elemzések szerint a floridai győzelemmel Trump közelebb került az újraválasztás lehetőségéhez demokrata kihívójával, Joe Bidennel szemben. A billegő államok közül Trump megnyerte Iowát (6 elektor) Ohaiot (18 elektor), illetve győzelemre áll Michigan, Észak-Karolina, Pennsylvania és Wisconsin államokban is.Trumpnak emellett megnyerte az erős republikánus államnak tarott, és sok elektorral rendelkező (38) Texast is. Trump Ohióban a választók 53 százalékának bizalmát nyerte el, Texasban pedig a szavazók 52 százaléka támogatta őt.Ezzel szemben Biden a demokrata bástyáknak számító államok mellett a billegő államokból csak Coloradot, Minnesotat, New Hampshiret, Virginiat tudta hozni. És győzelemre áll Nevadában (6 elektor).Az Egyesült Államokban nem közvetlenül választják az elnököt, hanem az egyes államok elektorokat választanak, akik aztán megválasztják az elnököt. Az tagállamok többségében (Maine és Nebraska kivétel) a győztes mindent visz elve alapján küldik az elektoraikat elnököt választani, tehát aki megnyeri az adott államot, az kapja annak összes elektorát. A demokrata és republikánus bástyák mellett, ahol szinte előre borítékolható, hogy melyik párt fog nyerni, vannak az úgynevezett billegő államok, az elmúlt választások tapasztalatai alapján nincs egyértelmű favorit, általában egyszámjegyű a különbség a jelöltek között, így általában az ő szavazatuk dönt a következő elnök személyéről. Tizenkét olyan államot szoktak emlegetni, amely több elnökválasztás óta billeg: Colorado, Florida, Iowa, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, Észak-Karolina, Ohio, Pennsylvania, Virginia és Wisconsin. 2020-ban ezeknek összesen 156 elektori szavazatuk van. Ezek közül Florida a legjelentősebb 29 elektori szavazattal, és az elmúlt választások tapasztalata azt mutatja, hogy aki megnyeri ezt az államot, az fogja megnyerni a választást is. Összesen 270 elektori szavazat kell a végső győzelemhez.

FRISSÍTÉS:

A CNN térképe a jelenlegi helyzetről.

Türelmeseknek kell lennünk és így megvárnunk a választás végeredményét, de a demokraták "jó úton haladnak a győzelem felé - jelentette ki Biden hívei és újságírók előtt Wilmingtonban szerdára virradóra, hozzátéve, hogy győznek majd a végeredmény szempontjából kulcsfontosságú Pennsylvania államban.A Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján Donald Trump gyakorlatilag tényként beszélt arról, hogy megnyerte a választásokat, és közben csalási kísérletet is emlegetett. Az elnök olyan államokban is győztesként hirdette magát (például Pennsylvaniában vagy Georgiában), ahol még nem hirdettek hivatalos eredményt. Pennsylvaniában (20 elektorról döntenek) a CNN közvetítése szerint 74 százalékos feldolgozottságnál Trump vezet (55,7% és 42,9% arányban).Azok közül az államok közül, ahol nem hirdettek még eredményt Trump vezet Georgiában (92 százalékos feldolgozottságnál 50,5 százalékkal), Észak-Karolinában (95 százalékos feldolgozottságnál 50,1 százalékkal), Michiganben (75 százalékos feldolgozottságnál 52 százalékkal), Wisconsinban (83 százalékos feldolgozottságnál 50,9 százalékkal), Alaszkában (36 százalékos feldolgozottságnál 61,4 százalékkal) és persze a már említett Pennsylvaniában.Biden vezet ezzel szemben Arizonában (82 százalékos feldolgozottságnál 51,8 százalékkal), Nevadában (79 százalékos feldolgozottságnál 50,2 százalékkal), Maineben (70 százalékos feldolgozottságnál 54,6 százalékkal), és valószínűleg hozza a hagyományosan demokratának tartott Hawaii-t, ahonnan még semmi eredmény. A republikánus közeli Fox News ezt az államot már Bidennek adta, hogyan Arizonát és Mainet is, ebből adódik a két számláló közötti különbség. A részeredmények tükrében (ha egyik államban sem változik az eredmény) Trump 81 elektort szerezhet még, míg Biden 24-et, így Trumpnak 294 elektora, míg Bidennek 244 elektora lehet a végén.Bár az úgynevezett csatatér vagy billegő államokban még tart a szavazatok összeszámlálása, az eddigi eredmények és valamennyi előrejelzés szerint a képviselőházban a demokratáknak sikerül megőrizniük a többségüket, sőt, akár növelhetik is azt. Most 232:197 arányú többségük van a képviselőházban.demokrata házelnök a választás estéjén újságíróknak nyilatkozva megerősítette, hogy a képviselőházi többség mindenképpen meglesz pártjának. Egyúttal jelezte, hogy készen áll újabb két évre vállalni a házelnöki megbízatást.A szenátusi helyekért éles küzdelem folyik. Az azonban már eldőlt, hogy Mitch McConnellt, a felsőházi republikánus többség vezetőjét Kentuckyban újraválasztották. A szövetségi törvényhozásban teljesen megújították a 435 tagú képviselőházat, a szenátusnak azonban csak egyharmadát választották újra.