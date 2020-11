A lengyelek többsége az eddigi abortuszszabályozást támogatja egy friss felmérés szerint

Az eddigi, az 1993-es, abortuszkompromisszumnak nevezett törvényben foglalt szabályozást támogatja a lengyelek többsége - derül ki egy kedden közzétett felmérésből, amelyet az országos tüntetéseket kiváltó, a beteg magzatok művi vetélését tiltó alkotmánybírósági döntés után készítettek.



gazdasági napilap, valamint azkereskedelmi rádió megrendelésére készített közvélemény-kutatás szerint a legtöbben akkor tartják megengedhetőnek a terhességmegszakítást, ha az anya élete, illetve egészsége veszélyben forog (a megkérdezettek 88, illetve 79 százaléka). Sokan támogatják abban az esetben is, ha a gyermek nemi erőszak következtében fogant (82 százalék).Az említett esetekben a jelenlegi lengyel jog fényében lehetséges az abortusz, és az 1993-as törvényben rögzített abortusztilalom alóli kivételeket képeznek. A következő, az október 22-ei alkotmánybírósági döntésben alkotmányellenesnek minősített kivétel azokra a terhességekre vonatkozik, amelyeknél az orvosok nagy valószínűséggel megállapítják, hogy a gyermek súlyos fogyatékossággal fog megszületni. A felmérés szerint az ilyen esetekben az abortuszt a lengyelek 74,6 százaléka támogatja.A kutatásban konkrétan azokra az esetekre is rákérdeztek, amikor a gyermek várhatóan Down-szindrómával születne; ebben az esetben a terhességmegszakítás támogatottsága alacsonyabb, 65 százalékot tesz ki. A feltehetőleg Down-szindrómával születendő magzatok művi vetélését tiltó, de az úgynevezett letális (az élettel összeférhetetlen) károsodások esetében az abortuszt megengedő tervezetet múlt hétenelnök terjesztette elő a parlamentben.A felmérésből az is kiderült: alacsony a jelenlegi abortuszszabályzás liberalizációjának támogatottsága. A válaszadók 22 százaléka akkor támogatná az abortuszt, ha az anya nehéz anyagi helyzetben van, 24 százalék szerint a terhességmegszakítást akkor is meg kell engedni, ha a nő más tekintetben is nehéz helyzetben van, illetve ha nem akar gyermeket vállalni. A legfiatalabb, 18-29 éves korosztálynál az ilyen megoldások támogatottsága valamivel magasabb (27-33 százalékos). Ez a korcsoport képezi egyébként az utóbbi napokban Lengyelországban tiltakozók többségét.A lengyel jogi közlönyben még meg nem hirdetett, vagyis nem hatályos alkotmánybírósági döntés kapcsán eddig a legnagyobb tüntetés múlt pénteken volt Varsóban, a szervezők szerint 100 ezren vettek részt rajta. Hétfő este több lengyel városban újból tartottak a fő utcakereszteződéseket eltorlaszoló tiltakozásokat, a korábbiakhoz képest alacsonyabb - Varsóban több száz fős - részvétellel.