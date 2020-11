Ezt tudni eddig a hétfői bécsi terrortámadásról (hírünk folyamatosan frissül)

13.15 A szlovák rendőrség határellenőrzéseket vezetett be az Ausztriával határos átkelőkön a bécsi merénylet után.

Erről az Országos Rendőr-főkapitányság a közösségi oldala alapján a Paraméter számolt be.

Az országos rendőrfőkapitány,tudatta, hogy alig egy órával a merénylet után már úgy döntöttek, hogy ellenőrzik a határátkelőket, stratégiai helyeket, egyeztetnek a környező országok rendőrségeivel.A rendőrség a rizikósnak minősített helyekre azonnal járőröket küldött, megerősítették a közúti és a vasúti járőrszolgálatot, valamint a folyami közlekedés ellenőrzését is Pozsony megyében.

12.30

A bécsi zsidó közösség vezetője,azt mondta a Kurier című lapnak, hogy nem tud arról, hogy a támadásnak lenne áldozata a zsidó közösség tagjai közül. Az egyik támadás ugyanis abban az utcában történt, ahol az osztrák főváros központi zsinagógája található. Ugyanakkor az nem egyértelmű, hogy a zsinagóga volt-e a célpont.

12:00

Az osztrák Kurierbelügyminiszter nyilatkozatára hivatkozva azt írja, hogy

a lelőtt támadó kétségkívül az Iszlám Állam szimpatizánsa volt.

Tavaly áprilisban 22 hónap börtönre is elítélték, amiért megpróbált Szíriába utazni, hogy csatlakozzon az ISIS-hez.A 20 éves fiút decemberben engedték feltételesen szabadon. A lelőtt terrorista észak-macedón származású, de ő már Ausztriában született. Kettős állampolgár volt. Az újság azt írja, hogy az elkövető valószínűleg olyan teljesen automata Kalasnyikov géppuskát használt, amely az osztrák törvények szerint háborús fegyvernek minősül, és mint ilyen tiltva van. A terrorista valószínűleg illegálisan jutott hozzá.

Közben három napos nemzeti gyászt rendeltek el Ausztriában.

11:30:

Az ORF osztrák közszolgálati adó tudósítása szerint

összesen hét ember van kritikus, életveszélyes állapotban a támadás után.

Azt írják, hogy összesen 17 ember került kórházba, többségük lövési sérüléssel, de olyanok is vannak, akiket vágási sérülésekkel ápolnak. Tíz ember közepes vagy könnyű sérülésekkel került kórházban, de egyelőre ők sem hagyhatják el a kórházat. Pszichológiai támogatást kapnak, többségük érhető módon sokkos állapotban van. A támadásban megsérül rendőr „kritikusan stabil” állapotban van.Az osztrák hatóságok mindenki arra szólítottak fel, hogy lehetőség szerint maradjanak otthon. Kedden nem nyitnak ki az iskolák sem. Közben Bécs belvárosát teljesen lezárták, és arra kérnek mindenkit, hogy kerüljék a helyszíneket. Legalább ezer rendőr és katona van szolgálatban. Megerősítették a közintézmények védelmét. A szemtanuk által feltöltött és megosztott videóanyagok elemzése jelenleg is zajlik.osztrák belügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy

eddig 15 házkutatást tartottak a merénylettel kapcsolatosan, és több embert is letartóztattak.

Az közszolgálati adó a német Bild újságra hivatkozva azt írja, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet állhat a támadás hátterében.



Eredeti hír:

