Ezt tudni eddig a hétfői bécsi terrortámadásról (folyamatosan frissül)

A bécsi rendőrség kedd reggeli tájékoztatása szerint 3 halottja van a városban hétfő este történit terrortámadásnak, és összesen 15 súlyosan sérült személyt tartanak számok, köztük van a bécsi rendőrség egy tagja is. A támadók legalább hat különböző helyszínen lövöldöztek. A sajtóértesülések ugyanakkor arról szólnak, hogy négy járókelő (két férfi és két nő) halt meg a támadásban.



