Rendkívüli! Terrortámadás történt Bécsben!

Nagy arányú rendőri intézkedés van folyamatban e hír megírásának pillanatában Bécsben, miután lövöldözés történt egy zsinagóga mellett - írja a ORF nevű osztrák állami média alapján a 24.hu.



Shots fired in the Inner City district - there are persons injured - KEEP AWAY from all public places or public Transport - don't share any Videos or Fotos!