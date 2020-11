Szlovákiában letesztelték koronavírusra a fél országot: megvan az eredmény

Hétvégén országos tesztelést végeztek Szlovákiában, amelynek során a lakosságnak több mint felét, 3 625 332 személyen végeztek gyorstesztet. Hétfőn Igor Matovič miniszterelnök bejelentette, hogy 38 359 teszt lett pozitív, azaz 1,06 százalék - írja a Bumm Sk.



A kormányfő rámutatott, átlagban 2500 fertőzöttet képesek azonosítani naponta, vagyis a hétvégén ennél lényegesen többet sikerült, akik körülbelül további 50 ezer embert fertőznének meg, ha nem kerültek volna karanténba. „Pontosan ez a legfontosabb egy járvány idején – minél gyorsabban minél több fertőzöttet azonosítani, akik karanténba mennek, és nem fertőznek meg további százakat vagy ezreket” – mondta Matovič.Közlése alapján arányaiban a legkevesebb koronavírus-fertőzöttet a Nagyrőcei (0,27%), Selmecbányai (0,28%) és Rozsnyói (0,29%) járásban regisztrálták, míg arányaiban a Csacai (3,22%), az Ólubói (2,8%) és a Puhói (2,65%) járásban regisztrálták a legtöbb pozitív esetet.A miniszterelnök közlése szerint a Námesztói járásban egy hét alatt 4,77 százalékról 1,8 százalékra csökkent az új koronavírus-fertőzöttek aránya. "Ez a válasz minden huhogónak, aki azt mondta, hogy az antigén tesztek használata a koronavírus-fertőzöttek kiszűrésére nem megfelelő fegyver" - mondta a miniszterelnök. Megjegyezte, hogy a pozitív eredménnyel rendelkezőknek be kell tartani a karantén szabályait, és tájékoztatniuk kell azokat, akiket megfertőzhettek.Jaroslav Naď (OĄANO) honvédelmi miniszter az országos tesztelés kapcsán megjegyezte, hogy a honvédelmi tárca sikeresen teljesítette a feladatait. Szerinte mindenki más is jól teljesített, beleértve az önkormányzatokat is. "A számok azt mutatják, hogy ez egy értelmes projekt. Egyszerű? Nem. Sem logisztikailag, sem személyzetileg, de van értelme" - mondta.