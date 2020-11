Az elnökön kívül még sok mindenről szavaznak kedden az amerikaiak

Nemcsak Donald Trump republikánus elnökről és kihívójáról, a demokrata párti Joe Bidenről voksolnak az amerikaiak november 3-án, kedden – írja az MTI.



Az Egyesült Államokban az elnökválasztás mellett a 435 tagú szövetségi képviselőházat teljesen, a 100 tagú szövetségi szenátust pedig részlegesen megújítják. A szenátust illetően 35 bársonyszék sorsáról döntenek. Megválasztják a szövetségi főváros,Washington és az Egyesült Államok tengerentúli területeinek összesen hat kongresszusi képviselőjét is, nekik azonban nincs szavazati joguk a törvénykezés során. Ezen kívül 11 tagállamban és 2 tengerentúli területen kormányzóválasztás és helyi választásokis lesznek, valamint számos kérdésben népszavazást tartanak.A két fő párt, a Republikánus Párt és a Demokrata Párt a január óta sorozatban megrendezett előválasztások eredményeit követően augusztusban elnökjelölt-állító konvención döntött elnök- és alelnökjelöltjéről. A republikánusok jelöltje Donald Trumphivatalban lévő elnök ésalelnök, a demokratáké pedig Joe Biden, Barack Obama kormányzatának egykori alelnöke éskaliforniai szenátor.Kevés szó esik ugyan róla, de az amerikaiak nemcsak a két nagy párt elnökjelöltje között választhatnak. Jelöltet állított csatasorba a Zöld Párt és a Libertárius Párt is, bár a Zöldeknek a gyérebb érdeklődés okán nem sikerült valamennyi tagállamban listátállítaniuk.A Zöld Pártot, New York-i szakszervezeti és környezetvédelmi aktivista és alelnökjelöltje,képviseli. Nekik 42 tagállamban van képviselői és szenátori listájuk.A Libertárius Párt mind az 50 tagállamban indul a választáson, elnökjelöltjeegyetemi tanár, aki hosszú évek óta politizál, alelnökjelöltje pedigvállalkozó és politikai aktivista.Mindkét kis párt 2016-ban a szavazók egy százalékának bizalmát és támogatását nyerte el.További hat jelölt „jelentkezett be” az elnöki posztra:üzletember az Alkotmányos Párt,, szintén üzletember a 2018-ban alakult Szövetség Párt,baloldali aktivista a 2004-benéletre hívott Párt a Szocializmusért és Felszabadításért nevű kommunista formáció éstanár a magát kereszténydemokratának mondó Amerikai Szolidaritási Párt (ASP) nevében indul.vállalkozó, egykori gyermekszínészésrapper független jelöltként jegyeztette be magát a Szövetségi Választási Bizottságnál. A rapper a héten egész oldalas hirdetésben népszerűsítette magát a The New York Times című liberális lap hasábjain.A szövetségi fővárosban és 32 tagállamban referendumokat is tartanak, a marihuána legalizálásától az úgynevezett „varázsgomba” forgalmazásáig és adókérdésekig, sokféle témáról. A Tagállami Törvényhozások Országos Konferenciája (NCSL) szervezetadatai szerint az idén 124 ügyben lesz népszavazás. Ezek egyharmada állampolgári, kétharmada pedig helyi törvényhozási kezdeményezésre születtek. Egy részük új helyi törvényt javasol, egy részük viszont már meglévő törvények megváltoztatásátszorgalmazza.Kaliforniában például arról voksolnak, hogy a sofőrök és az ételfutárok ismét egyéni vállalkozók lehessenek, ez ugyanis könnyítene társadalombiztosítási és adózási terheiken és lehetővé tenné számukra a munkanélküli segélyt is. A szövetségi fővárosban és anyugati parti Oregonban a több gombafajban – az úgynevezett „varázsgombákban” – jelenlévő pszilocibin nevű, hallucinogén hatású alkaloida orvosi célú használatának engedélyezéséről döntenek. Coloradóban a régebben mégveszélyeztetett szürke farkasok védelmében felállítandó bizottságról, Arizonában, Montanában és Dél-Dakotában a marihuána nem orvosi célú használatának engedélyezéséről, Coloradóban az abortusz szigorításáról szavazhatnak.A Floridai Egyetem választásokkal foglalkozó kutatócsoportjának szombaton nyilvánosságra hozott adatai szerint a választásra jogosult amerikaiak közül több mint 90 milliónyian már leadták szavazatukat levélben vagy személyesen, a korai voksolásbiztosította lehetőségekkel élve. Elemzők szerint ez rekordnak számít, a 2016-os választási részvétel 65 százalékát jelenti. (