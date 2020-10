Szlovákia teljes lakosságát tesztelik koronavírusra a hétvégén

Minden szlovákiai állampolgárt antigéntesztnek vetnek alá. Az országos tesztelés a választásokhoz hasonló módon zajlik majd – idézi Igor Matovič kormányfőt a szlovák sajtó.



A lakosság vizsgálata az ún. antigéntesztek segítségével 15 percen belül eredményt mutat ki. A 4 euróba kerülő tesztből 13 milliót rendelt Szlovákia.



Az MTI tudósítója szerint országszerte hosszú sorokban várakoznak az emberek a hétvégi gyorstesztelésre. A cél, hogy a teljes lakosságot leteszteljék, mindössze két nap alatt. A részvétel önkéntes, aki viszont nem vesz részt rajta, annak tíz napra karanténba kell vonulnia. Múlt hétvégén volt a főpróba: járvány által leginkább sújtott észak-szlovákiai térségekben múlt hétvégén tartottak általános tesztelést. Ekkor 141 ezer ember teszteltek és 5594 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést.



A tesztelésre várakozók arra számítanak, hogy akár két-három órán keresztül kell sorban állniuk - írja bumm.sk szlovákiai magyar hírportál. Maga a teszt viszont már pörgősebb: az antigén-gyorsteszt során a mintavétel pár másodperc alatt megvan, fél órával később pedig megvan az eredmény is. A gyorsteszt lényegesen olcsóbb, mint a PCR-teszt, viszont kevésbé érzékeny.



Az országban 5314 tesztelő helyet alakítottak ki; a bumm.sk tudósítása alapján a szlovák honvédelmi miniszter azt jelentette be, hogy reggel 10 órára az ország mintavételi pontjainak 98%-a kinyitott. A tesztelések reggel héttől este tízig tartanak szombaton és vasárnap. A részvétel önkéntes, akinek negatív lett a tesztje, azokra a későbbiekben nem vonatkozik majd a kijárási tilalom. Aki viszont nem vett részt a tesztelésen, annak tíz napra karanténba kell vonulnia. Újabb tömeges tesztelést a következő hétvégére terveznek.



Szakképzett egészségügyi dolgozókból Szlovákiában is hiány van, ezért a szlovák hatóságok amellett, hogy hazahívták a külföldön dolgozó orvosokat és nővéreket, illetve a szomszédos országoktól kértek segítséget.



Magyarország bejelentette, hogy 200 egészségügyi dolgozót küld Szlovákiába. Ivan Korcok szlovák külügyminiszter Twitteren köszönte meg a segítséget. A magyar orvosok Nyitra, Révkomárom, Léva és Tőketerebes környékén fognak tesztelni. (bumm.sk/MTI/hírszerk.)





(Nyitókép:bumm.sk)





Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!