A lezárás ellen tüntettek Barcelonában és számos európai nagyvárosban

A járványintézkedések ellen tüntetett a tömeg a barcelonai városháza előtt pénteken. A rohamrendőrök nehezen tudják megfékezni a tömeget, volt ahol randalírozásba, gyújtogatásba torkollt a tiltakozás, miután megjelentek az elmúlt évek függetlenségi mozgalmának demonstrációiról már jól ismert erőszakos bandák.



Nemcsak Katalónia székhelyén, hanem számos európai nagyvárosban tiltakozik a lakosság az egyre szigorúbb korlátozások miatt. A kormányok egymás után jelentik be a részleges vagy teljes karantént az elsőnél jóval súlyosabbnak ígérkező második járványhullám megfékezésére. Ez ismét milliók megélhetését teszi bizonytalanná. A sajtó spanyolországi, olaszországi, francia és angol tüntetésekről és protestekről is beszámol.



visszatérve a katalán helyzetre, Katalónia egyébként e koronavírus-járvány ügyében is összetűzésbe került a spanyol vezetéssel, ugyanis már idejekorán be akart vezetni olyan korlátozásokat, amelyekről jog szerint csak országos hatállyal, és csak a madridi kormány intézkedhet.



Csak pénteken 239 COVID-beteg halt meg, miközben újabb 26 ezer fertőzöttet regisztráltak Spanyolországban. Így a járvány kezdete óta már majdnem 1,2 millió esetet vettek nyilvántartásba. A halálos áldozatok száma megközelíti a 36 ezret. (dailymail/euronews/hírszerk.)

