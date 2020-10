Nyaktörő tempóban kampányol az utolsó 100 méteren a két amerikai elnökjelölt

Trump és Biden tovább kampányolnak, főként Floridát szeretnék mindketten megkaparintani. Közben már 80 millió ember leadta a szavazatát a választás napja előtt, így könnyen lehet, rekordot dönt majd a részvételi arány.



Trump a floridai Tampaban tartott kültéri kampánygyűlésén ezrek vettek részt, sokan közülük maszk nélkül. Biden autós gyűlését szervezett pár órával később szintén a floridai városban, az eseményen az embereknek a kocsijukban kellett maradni, és maszkot viselni - számol be a Reuters hírügynökség.





Tömeg Donald Trump kampányrendezvényén

Joe Biden Tampa-i autósgyűlése

Joe Biden

A rivális rendezvények nem csak arra mutattak rá, hogy mennyire eltérő stílusban kampányol a két jelölt, de arra is, mennyire kiemelt jelentősége van Floridának. Mindkét elnökjelölt úgy nyilatkozott, hogy a csatatérállamnak kulcsszerepe lehet az ovális irodába vezető úton.Miközben az elnökjelöltek a szavazókhoz beszéltek, tovább emelkedett az új koronavírusos esetek száma az országban, október 29-én 91 295 új esetet jelentettek, ez az eddigi legmagasabb szám. A járvány fenekestül forgatta fel az amerikaiak életét, több mint 228 ezer emberéletet követelt, és milliók munkahelyét tett tönkre.Donald Trump azt mondta, hogy szeretné, ha visszatérne az élet az országban a normális kerékvágásba. „Soha többé nem fogunk lezárást tartani… Nyitva vagyunk” – mondta Trump a szimpatizánsainak Tampában. Az elnök a harmadik negyedév gazdasági növekedésével is előhozakodott, az évesített negyedéves amerikai GDP 33 százalékkal növekedett. A növekedés főként a hatalmas szövetségi mentőscsomagnak volt köszönhető, és a közgazdászok szerint még ez a mértékű növekedés sem elég ahhoz, hogy az amerikai gazdaság visszatérjen a járvány előtti szintre.Pár órával Trump kampányrendezvénye után Joe Biden demokrata jelölt kritizálta Trumpot, amiért az szerinte „szuper - vírusterjesztő eseményt” tart, és az elnök azon kijelentéseit is támadta, miszerint az ország már túl van a járvány nehezén. „Donald Trump meglengette a fehér zászlót, hátrahagyta a családjainkat, és megadta magát ennek a vírusnak” – mondta Biden, akinek nagyjából 285 autónyi ember előtt tartott beszédet. „De az amerikai emberek soha nem adják fel, soha nem dobjuk be a törülközőt.”A közvélemény-kutatások szerint országos szinten Biden népszerűbb Trumpnál, a csatatérállamnak számító Floridában és Pennsylvaniában azonban kisebb az előnye. 2016-ban ezek az államok segítették hatalomra Trumpot. A választási győzelemhez 270 elektori szavazatra van szükség. Floridának 29 elektori szavazata van, Pennsylvaniának 20.Mióta Donald Trump maga is elkapta a koronavírust lázas kampányolásba kezdett, volt hogy három kampánygyűlést is tartott egy nap alatt három különböző államban. Biden egy kicsit mérsékeltebben járta az országot, a héten két napot otthon, Delawareben töltött.Az elnök a tervek szerint Florida után visszatér az ország középnyugati részére , Michiganben, Wisconsinban és Minnesotában folytatja a kampányt. Trump összesen 10 államot akar meglátogatni a kampány utolsó pár napjában, és 11 kampánygyűlést fog tartani az utolsó 48 órában, nyilatkozta az egyik stábtagja.Miközben folynak az elnökjelölti kampányok egyre kevesebb és kevesebb szavazó marad, akit még meg kell győzni. A Floridai Egyetem adatai szerint 80 millió amerikai már leadta a szavazatát a korai szavazás keretében. Könnyen lehet, hogyez a magas arány az elmúlt száz év legmagasabb választási részvételéhez vezet az amerikai elnökválasztások történetében.A szavazatok közül sokat levélben adtak föl, mivel a szavazók félnek tőle, hogy a szavazóhelyiségekben elkaphatják a koronavírust, ezért sokan postán, már a választás napja előtt leszavaznak. Tisztségviselők szerint napokig, vagy akár hetekig is eltarthat mire összeszámolják a levélszavazatokat, mivel egyes államokban tilos megkezdeni a szavazatszámlálást a választás napja előtt.