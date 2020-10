24 nyelvű interaktív járványtérképet tett közzé az EU

Az EU most tette közzé rendszeresen, heti szinten frissített térképét a járványhelyzetről.





Ezen tagországonként megtekinthetők a legfontosabb adatok: a tesztelések száma, a kórházi telítettség, az intenzív osztályon elhelyezett betege száma, a koronavírus következtében elhunytak száma, az elhalálozási ráta, a tesztelt személyek közül a pozitívak aránya, valamint az új fertőzöttek aránya 100 ezer lakosonként.



Egyes országokra rákeresve a korlátozások szabályozása (nem működő szolgáltatások, időkorlátozások, maszkviselési szabályok) és a beutazási feltételek is kikereshetők.





Weekly update of the @ECDC_EU coloured map.



Accurate, comprehensive, comparable and timely information is essential to track the spread of the coronavirus at regional and national level.



