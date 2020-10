Pénteken is több százezren tüntettek Varsóban az abortusztilalom ellen

Pénteken még többen tüntettek Lengyelországban az abortusztörvény ellen – számol be a 444.hu helyi hírforrásokra hivatkozva.



Miután szerdán több mint 430 ezren tüntettek az abortusz betiltása ellen, a pénteki tüntetést még nagyobbra szervezték, és a hírek szerint ismét több százezres tömeg vonul a lengyel fővárosban.



A tüntetők főként fiatalok, akik közül sokan transzparensekkel hívják fel a figyelmet a saját test feletti rendelkezéshez való jogra, mások pedig a szélsőjobboldali pártot, a PiS-t kritizálják.



A tüntetésen résztvevőket ismét megzavarták fekete ruhás, maszkos férfiak – akiket a sajtó foci-ultrákként, vagy szélsőjobbos, nacionalista csoportosulásokként emleget –, viszont a hatóságok közbeléptek, és többeket előállítottak, egy alkalommal könnygázt is bevetettek ellenük.



Az eseményről a közszolgálati televízió is beszámolt, azt emelve ki, hogy a felvonuló tömeg egy biológiai bomba, és vírusfelhő lebeg a tüntetők felett.



Az Európai Néppárt elnöke, Donald Tusk is képet osztott meg az eseményről, hozzátéve, hogy „Lengyelország még nem veszett el!”





Warsaw now! Poland Is Not Yet Lost. pic.twitter.com/ImGwnW7C49 — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) October 30, 2020

(444.hu, hírszerk.)