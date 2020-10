Videó: erős földrengés volt pénteken Törökországban

Erős, a Richter-skála szerint 7-es fölrengés rázta meg pénteken a Törökország Égei-tenger felőli partszakaszát. Izmir városában például több épület is összedőlt, de jelen pillanatig még nem tudni, vannak-e halálos áldozatok.



A fölrengés erősségét jól érzékelteti, hogy nemcsak Ankarában, hanem Görögország fővárosában, Athénban is érezni lehetett.



Az Izmirben készült felvételeken összedőlt épülete, por és füst látszanak, egy twitteren terjedő videó például elkapja egy tömbház összedőlésének pillanatát:





