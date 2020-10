Új Zéland lesz a hetedik ország, ahol legális lesz az eutanázia

Elsöprő többséggel szavazták meg az eutanázia legalizálást az új zélandiak: az erről szervezett referendumon, amelyet az október 17-i parlamenti választásokkal egy időben tartottak -írja a The Guardian. Az emberek 65,2%-a szeretné azt, hogy legálissá váljon.



A referendum kötelező érvénnyel bír, azaz az elkövetkező 12 hónapban az egészségügyi minisztériumnak meg kell szervezni a feltételeket ahhoz, hogy ha valaki súlos fádalmakkal járó, vagy végső stádiumú betegségben szenved, dönthessen úgy, hogy véget vet saját életének.



Új Zéland a hetedik ország lett, ahol legális lett az eutanázia, különböző formákban Svájcban, Hollandiában, Belgiumban, Luxemburgban, Kanadában és Kolumbiában lehet dönteni arról, hogy intézményes keretek közt vessen valaki véget az életének.



Új Zélandon évek óta kampányoltak az eutanázia mellett, és évek óta nagy a társadalmi támogatottsága is, sőt, mind a munkáspárti miniszterelnök, Jacinta Ardern, mind a legnagyobb ellenzéki párt vezetője, Judith Collins is támogatta.



Október 17.én egyébként a szigetlakók nemcsak erről, hanem az orvoslásra szánt kannabisz legalizálásáról is szavaztak, annak még nincs meg az eredménye, de az előzetes eredmények alapján úgy tűnik, hogy a választók többsége elutasította ezt. Minden esetre november hatodikán lesz hivatalos eredmény róla. (hírszerk.)



Kép: Nick Kean/Flickr

