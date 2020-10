Még egy terroristát lelőttek Franciaországban, a szaúd-arábiai francia konzulátusnál is támadtak

Update: Lyonban is őrizetbe vettek csütörtökön egy afgán férfit is, aki késsel a kezében készült támadásra, azonban még időben elfogták - írja az Agerpres. Sajtóhírek szerint a férfit egy buszmegállóban fogták el, amikor épp megpróbált felszállni egy villamosra a 30 centis késsel a kezében.



--------------------



Újabb terrorista támadásokról adott hírt a francia sajtó. Miután csütörtök reggel három embert késsel megölt egy terrorista egy nizzai templomban, egy másik támadásra is sor került: Avignonban az utcán egy férfi késsel, "Allah akbar" felkiáltással fenyegette meg a rendőröket, akik lelőtték a támadót.



Ugyanakkor egy harmadik támadás is történt, amelynek célpontja a szaúd-arábiai dzsiddai francia konzulátus volt: a támadó megszúrta a diplomáciai kirendeltség egyik őrét, de sikerült őrizetbe venniük. A nagykövetség figyelmeztetést adott ki minden francia állampolgárnak, hogy legyenek nagyon óvatosak.



Franciaországban a legmagasabb szintre emelték a terrorkészültséget a nizzai támadást követően – jelentette be a francia miniszterelnök. Jean Castex hozzátette: a kormány határozott és könyörtelen választ ad a "gyáva és barbár" tettre.(digi24/hírszerk.)





BREAKING: 3 Knife Attacks targeting #France



1- Terror Attack at Cathedral in Nice, 3 dead (woman beheaded in church)

2- Attack in Avignon targeting Police

3- Guard at French Consulate in Jeddah #Saudi wounded in knife attack (AFP)https://t.co/6sD8c6ZwEE — Joyce Karam (@Joyce_Karam) October 29, 2020