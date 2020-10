Philadelphiában éjszakai kijárási tilalmat hirdettek az utcai erőszak miatt

Az erőszak elharapódzása miatt éjszakai kijárási tilalmat hirdettek szerda estétől Pennsylvania legnagyobb városában, Philadelphiában



A döntést a város demokrata párti polgármestere, Jim Kenney jelentette be, miután hétfő délutántól a várost eluralták a rablások, a fosztogatások és a gyújtogatások. Ezekre azt követően került sor, hogy hétfőn délután a rendőrök lelőtték a késsel hadonászó, és a felszólítás ellenére is a rendőrök felé közelítő 27 éves Walter Wallace afroamerikai férfit.



A rendőrség közlése szerint hétfő este óta több mint 170 embert tartóztattak le fosztogatások és gyújtogatások gyanújával, és az erőszakcselekményekben 53 rendőr megsebesült. A város vezetői szerint legalább ezren vettek részt a boltok és üzletek feltörésében és kifosztásában. "Ezek az emberek nem tesznek egyebet, mint elprédálják az értékes erőforrásainkat" - jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján Danielle Outlaw, philadelphiai rendőrfőnök. A kialakult helyzetet "az elharapódzott törvénytelenség" állapotaként minősítette és ítélte el. Donald Trump amerikai elnök Nevadában kampányolva a rend és a törvényesség helyreállítását sürgette, és "szörnyűségesnek" nevezve a helyzetet, felajánlotta a városnak a szövetségi kormány segítségét.



Pennsylvania állam demokrata párti kormányzója, Tom Wolf szintén segítséget ajánlott a városnak, hogy - mint fogalmazott - "elkerüljék a városban szolgáltatásokat nyújtó üzleti szféra szükségtelen megkárosítását". A kormányzó közölte azt is, hogy mozgósította a Nemzeti Gárdát, hogy nyújtsanak segítséget a város rendfenntartóinak. A gárda várhatóan már pénteken jelen lesz Philadelphiában. "Szembe kell néznünk azonnal a rendszerszerű problémákkal, amelyek a színes bőrű emberek tragédiáit okozzák" - szögezte le a politikus.



Elítélte az erőszakot a demokraták elnökjelöltje, Joe Biden is. "Újabb fekete élet veszett el Amerikában" - fogalmazott, hozzátéve, hogy "elfogadhatatlan, hogy az országban egy mentális egészségügyi probléma halállal végződjék". Az agyonlőtt Walter Wallace anyja ugyanis úgy nyilatkozott a Philadelphia Inquirer című lapnak, hogy a fia mentális zavarokkal küszködött, és rendszeresen gyógyszereket is szedett. (mti)

