Szigorú korlátozásokat vezetnek be Németországban is

A koronavírus-járvány első, tavaszi hulláma óta a legszigorúbb korlátozásokat vezetik be Németországban, a fertőzésveszéllyel járó kapcsolatok csökkentésének céljával hétfőtől november végéig csaknem teljesen felfüggesztik a többi között a vendéglátóipar és a kulturális szektor működését, a közoktatást és a napközbeni gyermekellátás rendszerét viszont nem állítják le - jelentették be szerdán Berlinben.



A járvány gyorsulása révén a teszttel kiszűrt fertőzések száma már hét nap alatt megduplázódik, az intenzív kórházi kezelésre szorulók száma pedig tíz nap alatt duplázódik - mondta Angela Merkel kancellár a tartományi kormányfőkkel folytatott megbeszélése után.



A folyamat feltartóztatásához "közös erőfeszítésre" van szükség, "ki kell szabadulni az exponenciális (robbanásszerű) növekedésből" - emelte ki.



Az esetek 75 százalékában nem tudni, hogy miként történt a fertőzés, ezért széles körben csökkenteni kell a vírus átadásának veszélyével járó kapcsolatokat - mondta a kancellár.



A korlátozások célja az "akut egészségügyi szükségállapot" elkerülése. Ehhez gondoskodni kell arról, hogy a kapcsolatkutatással foglalkozó helyi egészségügyi hatóságok ismét fel tudják tárni és meg tudják szakítani a fertőzési láncolatokat. Ha nem lehet követni a vírus útjait, akkor ellenőrizetlenül terjed tovább, ami gyorsan súlyos következményekhez, egyebek mellett az intenzív osztályok telítődéséhez és gyógyszerhiányhoz vezet - mondta Angela Merkel.



Az egészségügyi hatóságok akkor tudják feltárni valamennyi fertőzési láncolatot, ha a megelőző hét napon kiszűrt fertőződések százezer lakosra vetített száma 50 alatt van. Ezt az állapotot kell ismét elérni - fejtette ki a kancellár.



A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) legutóbbi, keddi adatai szerint ennek a - hétnapi incidenciának (fertőzésgyakoriságnak) is nevezett - mutatónak az értéke 87. Egy héttel korábban, október 20-án 48,6 volt, egy hónappal korábban, szeptember 27-én pedig 13,4-en állt.



Angela Merkel a tartományi kormányfők állandó egyeztető fóruma - az úgynevezett miniszterelnöki konferencia (MPK) - és a szövetségi kormány vezetőinek közös tanácskozása után tartott tájékoztatón kiemelte, hogy "arányos és politikailag vállalható" járványlassító intézkedésekről állapodtak meg, amelyek tartományi határokat átívelően, az egész országban egységesen érvényesek.



A többi között arról is szólt, hogy a korlátozásokkal sújtott vállalkozások és egyéb szervezetek - például színházak vagy sportegyesületek - bevételkiesésének 75 százalékát megtérítik. Az ötvennél több embert foglalkoztató cégek esetében a vállalatok állami támogatásáról szóló európai uniós szabályokhoz igazítják a kártérítés mértékét. A programra tízmilliárd eurót fordítanak.



Ezzel kapcsolatban Markus Söder bajor kormányfő, az MPK soros alelnöke aláhúzta: egyedülállóan "nagyvonalú" támogatást biztosítanak az újabb korlátozások kárvallottjainak. Hozzátette, hogy az emberek a járvány erősödése miatt eleve óvatosabbak, így egyáltalán nem az a helyzet, hogy teltházas mozik, vendéglők vagy szállodák működését kell felfüggeszteni négy hétre.



Azonban a korlátozások így is igen súlyosak, de nem lehet tovább várni velük. A "négyhetes terápia" következetes végrehajtása viszont "jó alapot" biztosíthat ahhoz, hogy Németország átvészelje a telet a világjárvány közepette.



Michael Müller berlini kormányzó polgármester - a tartományi rangú főváros kormányának vezetője -, az MPK soros elnöke hangsúlyozta, hogy "minden nap számít". Az iskolák és óvodák működésének fenntartása azért is kiemelten fontos, mert bezárásuk "drámai társadalmi következményekhez", például a családon belüli erőszak elharapódzásához vezetne - mondta.



A november 2-tól november 30-ig érvényes szabályok szerint legfeljebb két háztartás tagjai, és maximum tíz ember tartózkodhat együtt magán-, vagy közterületen. A vendéglők csak elvitelre főzhetnek. A kulturális intézmények mellett csaknem teljesen leállítják az idegenforgalmat is, a szállodák csak üzleti úton lévő vendégeket fogadhatnak. Befagyasztják az amatőr sport intézményrendszerét is. Új korlátozásokat vezetnek be a szolgáltató szektor számos további területén, így például a fodrászokon és a gyógytornászokon kívül valamennyi szolgáltató kényszerszünetet tart, akinek munkájához közvetlen testi kapcsolat szükséges az ügyféllel, vendéggel. A kiskereskedelemben új szabály, hogy az üzlethelyiségekben tíz négyzetméterenként egy vásárló tartózkodhat.



Az RKI szerdai adatai szerint az utóbbi 24 órában 14 964 fertőződést regisztráltak Németországban. Ez új rekord, és majdnem a duplája az egy héttel korábbi 7595-nek.



A járvány kezdete óta 464 239 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót. A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggő halálesetek száma egy nap alatt 85-tel nőtt, 10 183-ra.



A vírus úgynevezett reprodukciós rátájának (R) hétnapos mozgóátlaga az RKI legutóbbi, keddi adatai szerint 1,21. Ez azt jelenti, hogy minden 100 fertőzött átlagosan további 121 embernek adja át a kórokozót.



A Covid-19 betegség miatt intenzív osztályon kezeltek száma a legutóbbi, szintén keddi adatok szerint egy nap alatt 108-cal emelkedett, 1470-re. Nagyjából 45 százalékuk - 666 ember - gépi lélegeztetésre szorul. Ezek az adatok azt jelzik, hogy a mintegy 30 ezer intenzív ellátási ágy alig 5 százalékát foglalják el a Covid-19-ben szenvedők. Ugyanakkor számuk gyorsan emelkedik, az előző keddi 879-hez képest csaknem hatszázzal nőtt. (mti)



Nyitókép: Michał Beim/wikimedia.org

