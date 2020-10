Zárás Franciaországban: péntektől csak a legszükségesebb üzletek és az iskolák működhetnek

Ismét szigorú zárás Franciaországban: csak a legszükségesebb üzletek és az iskolák működhetnek tovább, jelentette be Emmanuel Macron elnök. A felsőoktatás átáll digitálisra.



„A vírus olyan sebességgel terjed, amit a legpesszimistább előrejelzések sem láttak. (...) Tegnap 527 honfitársunk halt meg, és közel 3000-en vannak lélegeztetőgépen, ami több mint a teljes kapacitás fele” - kezdte szerda esti beszédét Emmanuel Macron francia elnök a Le Monde beszámolója alapján, idézi a 444.hu.



Azt mondta, mindent megtettek, amit tudtak, ez mégsem volt elég, és a tesztelésben gyorsabbak is lehettek volna. Szerinte most nem járható út az idősek védelme, mert ha kizárólag rájuk koncentrálnának, a fertőzés még mindig túl gyorsan terjedne.



Ezért péntektől országos korlátozásokat vezetnek be legalább egy hónapra: az emberek csak indokolt esetben mehetnek el otthonról (dolgozni, vásárolni, orvosi ellátást igénybe venni, segíteni egy rokonnak, sétálni egyet a környéken), bezárnak a szórakozóhelyek, éttermek, de nyitva maradnak az iskolák. Ahol csak lehet, távmunkát vezetnek be, és azt ígérte, külön csomagot dolgoznak ki a korlátozások kárvallottjai számára. (444.hu/euronews)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!