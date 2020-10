Hetedik napja tüntetnek az abortusztörvény ellen Lengyelországban

Több százan tüntettek szerdán Lengyelországban, a hamarosan hatályba lépő új abortusztörvény ellen tiltakozva - tudósít a BBC. Az országban ezentúl életképtelen magzat esetében sem szakíthatják meg a terhességet, kivételt képez az erőszak, a vérfertőzés, illetve az anya egészségének veszélyeztetése.



A helyi média információi szerint Varsó és Krakkó polgármestere is támogatja a felhívást, hogy a tiltakozók maradjanak távol a munkahelyüktől.



Nőjogi szervezetek kétszázezer körülire becsülik az évente külföldön, vagy Lengyelországban illegálisan elvégzett terhességmegszakítások számát. Attól tartanak, hogy a tiltás miatt egyre több nő vállal nagyobb kockázatot, amivel a saját életét sodorhatja veszélybe. Évente kétezer legális abortuszt végeznek az országban, ahol már most is Európa egyik legszigorúbb szabályozása van érvényben. A tüntetők a konzervatív kormánypárt mellett a katolikus egyházat okolják a helyzetért, miközben Jaroslaw Kaczynski a tiltakozókat hibáztatja, mert szerinte elpusztítják Lengyelországot. (BBC/hírszerk.)

