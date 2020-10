Macron után a holland miniszterelnökkel is vitába elegyedett Erdogan, akiről egyre több karikatúra kering a Twitteren

Napok óta a Twitteren üzenget egymásnak Recep Tayyip Erdogan török elnök és Geert Wilders, az iszlámellenes holland Szabadságpárt (PVV) vezetője. Erdogan kedden feljelentést tett a holland szélsőjobboldali politikus bejegyzése miatt, ami egy, a török elnököt terroristaként ábrázoló karikatúra.



A konfliktus azzal kezdődött, hogy Wilders múlt szombaton terroristának nevezte Erdogant a közösségi médiában. A politikus egy olyan karikatúrát osztott meg a Twitteren, amelyen török elnök látható, a fején egy bombával, amelynek ég a kanóca, utalva Kurt Westergaard dán karikaturista alkotására, amelyen ugyanez a kép látható Mohamed próféta fejével.





Premier Mark Rutte heeft een boodschap voor president Erdogan van Turkije. pic.twitter.com/loHFOtmjBx — VVD (@VVD) October 27, 2020

török külügyminiszter vasárnap a Twitteren válaszul azt írta, hogy Wilders "hasznot próbál húzni az iszlám- és az idegenellenességből". "Eljött az ideje, hogy Európa megálljt parancsoljon fasiszta mentalitású pimasz politikusainak" - tette hozzá.Wilders nem hagyta válasz nélkül: "a törökök mérgesek, mert terroristának neveztem Erdogant" - posztolta, hozzátéve, hogy "az igazság néha kellemetlen, de attól még nem kevésbé igaz".holland miniszterelnök védelmébe vette Wilderst Erdogannal szemben, azt üzenve a török elnöknek, hogy "a szólásszabadság a legnagyobb értékünk, amelynek része politikusok karikírozása". "Van egy üzenetem Erdogan számára, ami nagyon egyszerű. Hollandiában a szólásszabadságot a legnagyobb értékünknek tartjuk, aminek része politikusok karikírozása" - üzente Rutte a török államfőnek a sajtón keresztül.A holland kormányfő szerint elfogadhatatlan az olyan kereset, amelyet Erdogan nyújtott be egy képviselővel szemben, a szólásszabadság korlátozásával fenyeget. "Nem félek attól, hogy Geert Wilders hagyja magát megfélemlíteni, hogy enyhít kijelentéseinek súlyán, egyszerűen azt fogja továbbra is mondani, amit akar, de attól még mások kétségüknek adhatnak hangot ezzel a panasszal kapcsolatban" - hangsúlyozta Rutte, aki szerint Erdogan átlépte a politikai vita határait.Rutte kijelentette, hogy "minden lehetséges diplomáciai szinten" Törökországhoz fordul, hogy kifejezésre juttassa elutasítását a keresettel szemben.

Hetek óta zajló csatározás Macronnal

Erdogan október eleje óta vitázikfrancia államfővel is. Az összetűzés kiváltói azok az erőteljes, iszlám szeparatizmussal szembeni intézkedések voltak, melyeket Macron október elején jelentett be. Egyebek mellett betiltanák, hogy külföldről érkezett imámok prédikálhassanak Franciaországban, és szigorúbban fog fellépni az állam a mecsetek külföldi finanszírozásával szemben is. A francia elnök arról beszélt, hogy az iszlám vallás világszerte válságon megy keresztül.Egyébként nemcsak a holland szélsőjobbos pártvezér oszt meg karikatúrákat Erdoganról, a Charlie Hebdo közzé is tett egy karikatúrát a Twitteren, amin az látszik, hogy a török államfő köldök fölé csúsztatott fehér trikóban és fecskében üldögél egy fotelben, egyik kezében egy megbontott sört tart, a másikkal pedig egy hagyományos muszlim női viseletben lévő nő szoknyáját emeli fel. A szerkesztők a karikatúra fölé azt írták: „Erdoğan a magánéletben nagyon szórakoztató.” A francia szatirikus hetilapnak ez a száma szerdán kerül az újságárusokhoz.A török államfő erre még nem reagált, viszont az eddigi üzeneteiben világossá tette, hogy Macronnak fogalma sincs a vallásszabadságról, és szombaton például azt üzente francia kollégájának, hogy vizsgáltassa meg elmeállapotát. Erre válaszul Párizs hazarendelte konzultációra ankarai nagykövetét , Macron pedig elfogadhatatlanak nevezte Erdogan szavait, és azt követelte, hogy "változtasson politikai irányvonalán, mert minden vonatkozásban veszélyes".A török elnök hétfőn már arra szólította fel országa lakosságát, hogy egyáltalán ne vásároljanak francia termékeket