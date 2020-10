Csehországban meghosszabbítanák a szükségállapotot

A cseh kormány felkéri a képviselőházat, hogy hagyja jóvá a szükségállapot egy hónappal való meghosszabbítását - közölte a kormány rendkívüli keddi ülése után Andrej Babis miniszterelnök.



Az október 5-én kihirdetett csehországi szükségállapot november 3-ig van érvényben. A hatályos szabályok szerint meghosszabbításáról azonban a kormány már nem dönthet egyedül, ehhez a képviselőház előzetes támogatását kell kérnie. A szükségállapot jogi lehetőséget ad a kormánynak, hogy gyorsabban és egyszerűbben tudjon fellépni a koronavírus-járvány ellen.



Radek Vondrácek, a képviselőház elnöke bejelentette, hogy péntekre összehívja a parlamenti alsóház ülését, ahol napirendre tűzik a témát.



Tavasszal a koronajárvány miatt március 12-től május 17-ig volt szükségállapot Csehországban.



"Szükségünk van az óvintézkedések érvényességének meghosszabbítására, mert enélkül nem tudunk megbirkózni a pandémiával. Bízom abban, hogy az ellenzék is megérti a helyzet komolyságát, és támogatni fogja a kormány kérését. Erre a lakosság egészsége és életének védelme miatt van szükség" - indokolta a kormány döntését Andrej Babis. Az ellenzéki pártok képviselői közölték: hajlandóak támogatni a kormány kérését, de pontosabb forgatókönyvet és részletes indoklást kérnek.



A járvány a hivatalos beismerés szerint is most már gyakorlatilag ellenőrzés nélkül terjed az egész országban. Csütörtöktől korlátozva van a kiskereskedelem, a szolgáltatások egész sora és a szabad mozgás is. Az arcmaszk viselése mindenütt kötelező. Bezártak a vendéglők, az iskolák áttértek a távoktatásra, szünetelnek a kulturális és a sportrendezvények. Szerdától kezdve bevezetik az éjszakai kijárási tailalmat is.



A kormány arról is döntött, hogy az általános iskolák alsó tagozatú osztályainak (1-5. osztály) diákjai, akiknek a tervek szerint november 2-án vissza kellett volna térniük az iskolapadokba, továbbra is otthon maradnak. Roman Prymula egészségügyi miniszter szerint pontosabb információkat az általános iskolákkal kapcsolatban pénteken közölnek a hatóságok.



Döntés született arról is, hogy a jövő héten az egész országban megkezdődik az idősotthonok összes lakójának tesztelése. A költségek az államot fogják terhelni - ezt Jana Malácová, munkaügyi és népjóléti miniszter közölte a kormányülés után a Twitteren.



Csehországban hétfő estig mintegy 2400 személy halt meg a koronavírus-járvány következtében. A kórházakban kezeltek száma meghaladja az 5600-at, közülük több mint 800 személy állapota súlyosnak minősíthető. (mti)

