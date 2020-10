Lengyelország: több városban is lezárták az utakat az abortusztörvény ellen tüntetők

Több ezer tüntető lezárta az utakat hétfőn Lengyelországban megbénítva ezzel az országot - írta meg a Reuters, és több helyi médium, számolt be a telex.hu.



Lengyelországban csütörtökön nyilvánította alkotmányellenesnek a lengyel alkotmánybíróság a beteg magzatok abortuszát is lehetővé tevő jelenleg hatályos előírást, a döntéssel pedig gyakorlatilag teljesen betiltották az abortuszt a beavatkozást eddig is keményen szabályzó országban.





Az országban már ötödik napja folynak a tüntetések a törvény ellen több városban is, annak dacára, hogy az országban életben lévő járvány elleni szabályok szerint a tüntetés és a tömeges gyülekezés tilos. A Reuters riportja szerint a tüntetők autóval, biciklivel vontak blokád alá több utat is, illetve Varsóban a Poniatowski hidat is lezárták egy időre. Néhány elszigetelt esetet tekintve a tüntetések eddig békésen zajlottak, igaz, a pénteki tüntetésen a rendőrök néhol könnygázt is bevetettek.A varsói tiltakozók egy része este az alkotmánybíróság székhelye elé, majd a kormányzó Jog és Igazságosság székhelye elé vonult. A fővárosban délután két tiltakozó nőt autó ütött el, majd elhajtott. Az egyik nőt könnyű sérüléssel kórházba vitték. Az esti órákban konfliktus alakult ki az egyik belvárosi templomnál. Itt a bejáratánál imádkozó, a radikális nemzeti körök híveiből álló csoportot több forrás szerint a rendőrségi kordon másik oldaláról a baloldali tüntetők üvegekkel, petárdákkal dobálták meg, többen megsérültek. A rendőrség - amelynek soraiban szintén akadt sérült - könnygázt vetett be.A PAP hírügynökség helyszíni tudósítója szerint a környéken a tiltakozók megrongálták a nemzetiek autóját, bántalmazták ennek utasait. Az onet.pl hírportál szerint a kocsi korábban a tüntetők közé hajtott. Máshol a belvárosban a tüntetők rendőrautónak állták útját hosszabb ideig, és lefújták festékkel.A kormány felszólította a tiltakozókat, hogy fejezzék be a tiltakozást, mert az szembemegy a járványintézkedésekkel.