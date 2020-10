Román hajókat filmeztek le, ahogy a Frontex kötelékében szolgálva menekültek életét veszélyeztetik

Nemrég lefilmeztek két román hajót az Égei-tengeren, amelyek a határrendészet kötelékeibe tartoznak, és gyakran az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) keretében is szolgálatot látnak el. Azt gyanítják, hogy durván megsértik a nemzetközi jogot.



A Frontexet - a román hajók viselkedése miatt is - azzal vádolják, hogy a menekültek elrettentése érdekében jogellenes praktikákat alkalmaz. A Der Spiegel nevű német lap a Bellingcattal, a Lighthouse Reports-szal, az ARD-vel és a TV Asahival való közös oknyomozása úgy tűnik fényt derített ezekre, holott a Frontex előzőleg mindig tagadta, hogy ilyesmiről tudomása lenne.



Az anyagban azt állítják, hogy a Frontex hajói olyan manővereket hajtanak végre, amelyek letehetetlenné teszik a menekültek biztonságos közlekedését, és veszélybe sodorják az életüket is. A felvételeken az is látszik, hogy a román matrózok megtagadják, hogy segítsenek a vízben levő menekülteknek.



Románia már a belépés óta, azaz 2007-től részt vállal a Frontex-küldetésekben. A Frontexnek az illegális bevándorlás elleni küzdelem a célja, viszont az is, hogy humanitárius segítséget nyújtson a menedékkérőknek, és a vészhelyzetekben fellépjen. A német lap által videóra vett incidensek június 8. és augusztus 15. között történtek, és a lefilmezett hajók manőverei meglehetősen távol állnak attól, amit humanitárius segítségnyújtás címszó alatt el kellene végezniük.



A lapnak egy 45 éves nő, Samira Mohamad beszámol egy incidensről: családjával egy gumicsónakon próbált partot érni Leszbosz szigetének közelében, de egy görög hajó nagyon közel ment a csónakjukhoz, majdnem felborultak. Ezzel a görögök rájuk akartak ijeszteni, hogy térjenek vissza a török vagy a nemzetközi vizek felé. A módszernek állítólag neve is van: "vizes póló görög módra".



A nő azt is mondja, hogy a görög határőrök (maszkkal takarva arcukat), felmentek a csónakjukra, és pisztolyt szegeztek a fejéhez. A csónakban volt egy állapotos rokona is, őt annyira megviselték a történtek, hogy vérzések léptek fel nála, és kórházba került.



Az adatok szerint az eset közelében volt a MAI 1102 nevű román hajó is, a dolguk meg az lett volna, hogy segítsenek a menekülteknek, de nem tettek semmit. Az incidenst lefilmezte egy török hajó, és jelentették egy közeli német, NATO-kötelékbe tartozó hajónak, de a jelentés soha nem került nyilvánosságra.



Júniusban a másik román hajó, a MAI 1103, amely a román határőrség kötelékeibe tartozik szándékosan veszélybe sodorta a menedékkérők életét, amikor közéjük és a partok közé hajtott, ezzel vágva el az útjukat. A felvételeken jól látszik, hogy a románok kommunikálnak a menekültekkel, de nem nyújtanak nekik segítséget, ahogyan ezt a nemzetközi és az uniós jog is előírná.







Néhány pillanattal később aztán a román hajó sebességre kapcsol, ennek következtében nagy hullámok kerekednek, a menekültek csónakja majdnem felborul, a románok meg elmennek a helyszínről, és a görög parti őrség kezeli tovább a szituációt.



A román határőrség az Szabad Európa Rádiónak megerősítette, hogy a két román hajó jelen volt a kérdéses időpontokban, mondván, hogy az a küldetésük, hogy felkutassák és segítsék a menedékkérőket. Azt nem kommentálták, hogy akkor miért nem ezt teszik.



Nem ez az első alkalom, hogy felmerül, hogy román határőrök durván megsértik a nemzetközi és az emberi jogokat: az Euronews nemrég arról számolt be, hogy menekültek panaszkodtak, hogy ostorral verték őket román határőrök. (hírszerk.)



