Koronavírus: Szlovéniában lakhelyelhagyási tilalom jön keddtől

Lakhelyelhagyási tilalmat vezet be keddtől a szlovén kormány a koronavírus terjedésének megfékezésére - jelentette be Jelko Kacin kormányszóvivő.



A rendelet szerint - néhány kivétellel - senki nem hagyhatja el azt a járást vagy várost, amelyben állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezik. Korábban a lakhelyelhagyási tilalom régiókra vonatkozott, amelyekből 12 van Szlovéniában, járásokból és városokból 212. A korlátozásokat egy hét múlva attól függően oldják fel, hogy csökkent-e a fertőzöttek száma az adott területen.



Szlovéniában szombattól egy hétre bezártak a nem alapvető fontosságú cikkeket forgalmazó boltok, a vendéglátóhelyek és a szállodák, valamint a fodrász- és szépségszalonok is, néhány kivétellel pedig az óvodák és a diákotthonok. Múlt hét keddtől éjszakai kijárási tilalom lépett életbe, hétfőtől pedig az oktatási intézmények - az elemi iskolák alsó tagozatos osztályai kivitelével - digitális oktatásra álltak át.



A kormány által hétfőn közzétett adatok szerint vasárnap 1116-tal 24 068-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Hét beteg meghalt, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 248-ra nőtt. A diagnosztizált betegek közül 523-an vannak kórházban, közülük 82-öt ápolnak intenzív osztályon.



A szomszédos Horvátországban a válságstáb jelentése szerint egy nap alatt, hétfőre 828-cal nőtt és elérte a 37 208-at az azonosított fertőzöttek száma. Tizenöt ember meghalt, a járvány halálos áldozatainak száma így 452-re nőtt. Kórházban 864 beteget ápolnak, közülük 65-en vannak lélegeztetőgépre kapcsolva.



Mindkét országban kevesebb tesztet végeztek a hétvégén, mint a korábbi napokon. (mti)



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!