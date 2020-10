Franciaországba látogat Orban és három minisztere

Hétfőn és kedden Franciaországban tartózkodik hivatalos látogatáson Ludovic Orban miniszterelnök.



Ludovic Orban francia hivatali kollégájával, Jean Castex-szel folytat megbeszélést látogatása során.



A román kormányfőt Bogdan Aurescu külügyminiszter, Virgil Popescu gazdasági miniszter, Nicolae Ciucă védelmi miniszter és Adrian Oros mezőgazdasági miniszter is elkíséri.



Hétfőn kétoldalú megállapodást ír alá a két kormányfő, majd közös sajtótájékoztatót tartanak a Hotel de Matignon-ban. Szintén hétfőn a Republikánus Párt elnökével, Christian Jacobbal is találkozik a román miniszterelnök.



A látogatás során Orban a francia politikai és üzleti élet több jelentős képviselőjével, valamint a Franciaországban élő román közösség néhány tagjával is megbeszélést folytat majd.(agerpres)

