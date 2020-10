Szigorításokat vezetnek be Olaszországban

A vendéglátóhelyek este hat órai bezárását jelentette be a koronavírus-járvány elleni újabb szigorításként vasárnapi sajtótájékoztatóján Giuseppe Conte olasz miniszterelnök, arra kérve a lakosságot, hogy csak munkavégzés vagy iskolába járás miatt hagyja el otthonát.



Az újabb intézkedések országosan vasárnap éjféltől lépnek életbe, és november 24-ig érvényesek.



A bárok, presszók, fagylaltozók, éttermek és más vendéglátóhelyek esti zárását 18 órára tették, és a korlátozás a hét minden napjára vonatkozik. Az éttermekben minden asztalnál legfeljebb négy vendég foglalhat helyet, kivéve ha ugyanannak a családnak több tagjáról van szó. Betiltották az utcán vagy szabadtéren történő étel- és italfogyasztást. Az étel házhozszállítás éjfélig engedélyezett.



Ismét bezárják Olaszországban a mozikat, színházakat, koncerttermeket, edzőtermeket, uszodákat, diszkókat és játéktermeket. A múzeumok nyitva maradnak.



Szüneteltetik az amatőr csapatsportokat. Tilos lesz mostantól a hivatalos és magán jellegű rendezvények, ünnepek rendezése, közöttük a házibuli, az esküvői ebéd és a jelenléttel tartott konferenciák is.



Az óvodák, általános iskolák 14 éves korig továbbra is tantermi oktatásban működnek, ha ennek biztonságos feltételeit az oktatási intézmény biztosítani tudja. A gimnáziumok, szakközépiskolák tanóráik 75 százalékában átállnak az online tanításra, a tömegközlekedés terhelésének enyhítésére. A távmunka fenntartását szorgalmazzák a közigazgatásban és minden más munkahelyen.



Giuseppe Conte kijelentette, nem vezetnek be általános és országos kijárási korlátozást, és egyenlőre nem zárják le a belföldi, tartományok közötti utazást sem. A miniszterelnök ugyanakkor "erősen tanácsolta", hogy a lakosság kizárólag munkavégzés, iskolába járás vagy sürgős indokból hagyja el otthonát. Az otthonokban is csak azok tartózkodjanak együtt, akik egy fedél alatt élnek - tette hozzá.



"Nem engedhetjük meg magunknak az ország újabb leállítását, ahogy az március és május között történt, és nem akarunk az egészség és a gazdaság védelme között választani" - jelentette ki. (mti)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!