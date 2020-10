Európában rohamosan nő a fertőzöttek száma, több országban a teljes lezárás mellett gondolkodnak

Bár Romániában is már a napi 5 ezres új fertőzöttségi számnál tartunk, Európa más államaiban még rosszabb a helyzet: Spanyolország és Franciaország már túllépte az 1 millió koronavírus-fertőzött számot, Olaszországban két hétig tartó teljes lezárásról tárgyalnak a hatóságok, Brüsszelben bevezették az éjszakai kijárási tilalmat.



Ha Európa szinten vesszük az adatokat, akkor is aggasztó számokat láthatunk. A nemzetközi hírügynökségek beszámolói szerint az 53 európai országból 30-ban október 16 – 22. között regisztrálták az eddigi legnagyobb fertőzöttségi számokat, ekkor mintegy 42%-kal nőtt a megbetegedettek száma a kontinensen, elérve a körülbelül 8 millió fertőzöttet.



A halálesetek száma is túllépte a 250 ezres küszöböt, a legtöbbet eddig az Egyesült Királyságból jelentettek, mintegy 45 ezer személy esetében. Egyébként az európai elhalálozások körülbelül kétharmadát teszi ki az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban, Belgiumban és Oroszországban elhunytak száma.



Világszerte eddig 7 országban lépte át a fertőzöttek száma az 1 milliós küszöböt, ezek sorban: Amerikai Egyesült Államok, India, Brazília, Oroszország, Argentína, Spanyolország és Franciaország. (digi24.ro, biziday.ro, hírszerk.)



