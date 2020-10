Egyetlen nap alatt 83 ezer új fertőzöttet regisztráltak az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államokban pénteken, egyetlen nap alatt, 83 ezer új fertőzöttet regisztráltak a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint.



A járvány által a leginkább sújtott térség változatlanul az amerikai középnyugati vidék.



Ohióban harmadik napja folyamatosan magas az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma, miként Pennsylvaniában, Wisconsinban és Illinois államban is. Ohio, Pennsylvania és Wisconsin az úgynevezett csatatér-államok, vagy ingadozó államok közé tartozik, vagyis ott az állampolgárok soha nem egyértelműen demokratákra vagy republikánusokra voksolnak. A csatatér-államok kulcsfontosságúak az elnökválasztás eredményei szempontjából.



Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje ezekben a tagállamokban bővítette a vele rokonszenvezők arányát.



Az Egyesült Államokban a héten több mint 441 ezer - július óta a legtöbb - koronavírusos fertőzöttet diagnosztizáltak. A járvány erősödését Joe Biden a Donald Trump elnök elleni támadásokra is felhasználta, azt állítva, hogy az elnök képtelen jól kezelni a járványt. A csütörtöki elnökjelölti vitán - amelyet a Tennessee államban lévő Nashville egyik egyetemén tartottak - a demokrata párti politikus a járvány szempontjából "sötét telet" jósolt, pénteken Delaware-ben mondott kampánybeszédében pedig azt hangoztatta, hogy Trump alábecsüli a szájmaszk és a társadalmi távolságtartás fontosságát.



"Hányan fognak még szenvedni, mert a szeretteik az elnökre hallgattak?" - fogalmazta kérdésbe az álláspontját Biden. Hozzáfűzte: "Donald Trump minél tovább marad elnök, annál hanyagabb lesz".



Donald Trump változatlanul optimista képet próbál festeni a járványról. Pénteken a közép-floridai Ocalában kampányolva kijelentette: Biden "lényegében megpróbálja megfélemlíteni az embereket". Az elnök azt hangsúlyozta, hogy "nem lesz sötét a telünk, a (járvány) vége felé közeledünk, és az alagút végén ott a fény". (mti)



Nyitókép: Photo by Ashkan Forouzani on Unsplash

