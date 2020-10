Az ’56-os forradalom mintájára tüntetnek az SZFE mellett Budapesten

A magyarországi sajtó helyszíni tudósításai szerint tízezres tömeg hömpölyög a Műegyetem rakparttól a Szabadság hídon át egészen az Urániáig, ahogyan egykor az ’56-os egyetemisták is tették. A megmozdult tömeg a forradalmi megemlékezés mellett a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) diákjai melletti szolidaritás céljából indult útnak.



A Telex tudósítói írják, hogy a tömeg egyik megállója a Március 15-e tér, ahol fáklyákat gyújtanak, majd magyarországi időszámítás szerint 18 órakor az Uránia előtt az SZFE-s hallgatók megemlékezéséhez csatlakoznak a résztvevők. A helyszínen több egyetem, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének és a Magyar Szakszervezetek Szövetségének képviselői mondanak beszédet, de fellép egy ötvenhat tagú cigányzenekar is.



A tüntető tömeg között más egyetemek diákjai is ott vannak, de jelen van számos színész és Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is.





(telex.hu, hírszerk.)

