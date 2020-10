A Mi Hazánk Mozgalom '56-os ünnepe: „soha nem késő könyvet égetni”

A Mi Hazánk Mozgalom szombaton 14 órára hirdette meg az eseményét a Corvin közben, ahol elsőként Novák Előd, a párt alelnöke mondott beszédet a nagyjából 170 fős tömeg előtt. Novák szerint „szemmel láthatóan szélesedik a párt támogatóinak csoportja”.



A Mi hazánk alelnöke arról beszélt, hogy szerinte az MSZP és a Fidesz hibája, hogy „nem történt meg az állambiztonsági múlt és az ügynöklisták feltárása, a közéletből való kitiltása, és a kommunista luxusnyugdíjak megvonása”.



Az 56-os megemlékezésen Duró Dóra könyv darálása is szóba került, amit Walter Pál Péter, a Mi Hazánk Ifjainak elnöke szerint sokan „fasiszta akciónak láttattak”, szerinte azonban



„soha nem késő újból könyvet égetni, ahogyan ezt a kommunisták is megtették annak idején. Meg kell semmisíteni a propaganda gépezetet”, mondta.



Az elnök arról is beszélt, hogy a hazaszeretet, a kereszténység és az életvédelem nevében fognak küzdeni, amiben a radikalizmus is megengedett.



„Nézzétek meg jól ezeket az arcokat, mert ezeket fogjátok látni a halálig tartó harcban”, tette hozzá. Walter Pál Péter szerint, ha a nemzetellenes európai meleg és migránsbarát politika folytatódik akkor „identitásunk után asszonyainkat és földjeinket is elveszítjük.” A vér kötelez, mondta, és szerinte az árulók eltiprása után a harc folytatódik. „Ennek a harcnak a hármas jelszava: a hit, a hazaszeretet, a fegyelem. Fel győzelemre!” – zárta beszédét.(telex/hírszerk.)



