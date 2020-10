Magyarország, Lengyelország, Amerika és Belarusz is benne van az új abortuszellenes koalícióban

Abortuszellenes koalíciót kötött a világ 31 országa csütörtökön Washingtonban, az Egyesült Államok fővárosában tartott virtuális tanácskozáson - számolt be a 444.hu.



A „Genfi Konszenzus Nyilatkozatának” elnevezett kiáltványt Orbán Viktor kormánya mellett olyan illiberális ikonok is támogatták, mint Donald Trump amerikai vagy Jair Bolsonaro brazil elnök. Mi több, Magyarország, az Egyesült Államok és Brazília három autoriter országgal, Egyiptommal, Indonéziával és Ugandával közösen kezdeményezői voltak a nyilatkozatnak, amit rajtuk kívül még olyan, nem éppen az emberi, pláne nem a női jogok korlátlan érvényesítéséről ismert országok írtak alá, mint Szaúd-Arábia, Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek, Irak, Szudán, Dél-Szudán vagy Líbia.



A legtöbb aláíró a Women, Peace and Security Index alapján a női jogok szempontjából a világ húsz legrosszabbja közé tartozik, jegyezte meg a nyilatkozat kapcsán a Guardian. A női jogokat leginkább érvényesítő húsz ország közül egyedül az Egyesült Államok csatlakozott.



Európából mindössze három ország írta alá. Magyarországon és Belaruszon kívül Lengyelország, ahol az alkotmánybíróság éppen tegnap korlátozta lényegében arra a két esetre a törvényes abortusz lehetőségét, ha az anya élete veszélyben van, vagy a gyermek nemi erőszakban fogant. (444.hu)

